До Львова прибули три лауреатки Нобелівської премії миру (фото)

Лауреатки Нобелівської премії стали амбасадорками проєкту Unbroken Ukraine

Сьогодні до Львова приїхали лауреатки Нобелівської премії миру Лейма Гбові, Тавакуль Карман та Джоді Вільямс. Вони стали амбасадорками проєкту Unbroken Ukraine. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Історія кожної з цих жінок заслуговує на окрему книгу чи сценарій для фільму про боротьбу за права людини і турботу про всіх, хто відчуває на собі жорстокість», – зазначив він.

Жінки прогулялися вулицями Львова, повідомляє «Главком».

На залізничному вокзалі Львова високоповажних гостей зустріли працівниці «Укрзалізниці», які розповіли їм про відгомін війни, нелегку роботу, яку тісно пов’язала з волонтерською діяльністю. Провідниці поділилися спогадами про перші евакуаційні рейси з регіонів активних бойових дій на захід України та за кордон.

Одна з гостей Лейма Гбові зазначила, що після розповідей залізничниць, тепер їх вважає супержінками за їхню відвагу й витривалість. «Це не просто страшні історії, а повсякденне життя багатьох мешканців України», – зазначила Гбові. Вона наголосила, що їхня основна місія полягає в тому, щоб почути ці історії та донести цю інформацію в різні куточки світу.

Тавакуль Карман зауважила, що продовжувати всіма силами підтримувати та допомагати українцям – означає наближати цю перемогу. «Тому відсьогодні можете вважати нас амбасадорами України у світі!», – додала вона.

«Перед візитом до Львова ми побували в одному з притулків для українських біженців у Польщі. Головним проханням, яке почули від українських жінок, було прохання не забувати про них і Україну, про причину, через яку вони опинилися на чужині. І сьогодні я хочу пообіцяти, що ми не дозволимо світові забути про Україну», – додала Джоді Вільямс.

Тавакколь Карман – єменська правозахисниця, журналістка та політик, засновниця організації Women Journalists Without Chains, яка виступає за свободу слова та демократію. Перша арабська жінка лауреат Нобелівської премії миру 2011 року. Лейма Гбові – ліберійська антивоєнна активістка, феміністка, підприємиця, економістка. Лауреатка Нобелівської премії миру за 2011 рік. Джоді Вільямс – американська активістка і викладачка. Лауреатка Нобелівської премії миру 1997 року.

До слова, журналіст із РФ Дмитро Муратов продав свою нобелівську медаль премії миру 2021 року за рекордні $103,5 млн. Виручені кошти будуть спрямовані до ЮНІСЕФ, щоб допомогти українським дітям-біженцям.