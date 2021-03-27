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    До України нарешті прийде потепління: прогноз погоди на 27 березня

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    До України нарешті прийде потепління - До України нарешті прийде потепління: прогноз погоди на 27 березня
    До України нарешті прийде потепління

    Найпрохолодніше буде на Півдні України – до +10...+12 градусів

    В останні вихідні першого місяця весни, 27-28 березня, до України нарешті прийде потепління, однак у неділю більшість регіонів накриють дощі.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Погода в Україні у суботу, 27 березня, буде сонячною та по-весняному теплою. У більшості областей України стовпчики термометрів покажуть +13...+15 градусів.

    Найпрохолодніше буде на Півдні України – до +10...+12 градусів. Однак опадів синоптики не прогнозують.

    На Західній Україні перша половина дня буде ясною, але вже після обіду небо затягнеться хмарами. Водночас опадів не буде. Температура повітря становитиме +13…+15 градусів. Така ж ситуація буде й у східних регіонах нашої країни. Стовпчики термометрів покажуть +10...+12 градусів.

    На Півночі України синоптики прогнозують мінливу хмарність. Сонце то ховатиметься за хмарами, то з'являтиметься знов. Температура повітря становитиме лише +11...+13 градусів. На Півдні погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Стовпчики термометрів максимально покажуть +10...+12 градусів.

    Прогноз погоди на 27 березня
    Прогноз погоди на 27 березня

    У Києві 27 березня також буде сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 11-13°. У неділю, 28 березня, в столиці вночі опадів не очікується, вдень дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень близько 10°.

    Теги: вихідні прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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