Зеленський розповів, хто є «фундаментом» української армії

Зеленський: Дякую кожному нашому воїну

Сьогодні, 6 травня, Україна відзначає День піхоти – свято воїнів, які є основою стійкості Сил оборони. Президент Володимир Зеленський звернувся до військовослужбовців, підкресливши, що саме від їхніх дій на землі залежить доля українського прапора в кожному населеному пункті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

У своєму зверненні президент наголосив, що лінія фронту і позиції держави завжди тримаються саме на плечах піхотинців. Він перерахував усі підрозділи, які складають кістяк сухопутних сил: мотопіхотні, штурмові, гірсько-штурмові, механізовані та стрілецькі війська.

фото: 93-тя ОМБр «Холодний Яр»

«Хоч би що відбувалося, завжди лінія фронту й позиції України саме там, де наші піхотинці. Фундамент війська, усі ті, хто фізично тримає і відновлює позиції. Мотопіхотні, штурмові, гірсько-штурмові, механізовані, стрілецькі підрозділи. Підрозділи, які на землі своєю силою, своїми діями, своєю стійкістю визначають, чий прапор на цій землі. Дякую кожному нашому воїну, усім бойовим бригадам, які роблять максимум, щоб знищувати окупанта й захищати Україну. Дякую всім, хто дає Україні необхідні фронтові результати», – зазначив глава держави.

Як відомо, сьогодні, 6 травня, Україна відзначає День піхоти Збройних сил – свято воїнів, які мужньо захищають нашу державу.