Народилися та загинули в один день. Житомирщина попрощалася з братами-воїнами

Нацгвардійці Сергій та Олександр Горобці полягли під час виконання бойового завдання на Херсонщині

На війні загинули двоє рідних братів – Сергій та Олександр Горобці із села Хажин Житомирської області. Вони разом захищали Україну від російських загарбників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Семенівську громаду.

Сергій і Олександр народилися в один день, 28 грудня 1994 року. «Вони завжди були разом – із самого дитинства. Двоє хлопчаків з одного подвір'я, які бігали стежками рідного села, сміялися з одних жартів, грали в бадмінтон, мріяли про життя», – розповіли односельчани.

Двійнята вступили до війська за прикладом старшого брата Юрія, теж військового. Під час повномасштабного вторгнення вони разом боронили Україну в підрозділі «Ластівка» батальйону безпілотних систем 11 бригади Нацгвардії.

Сергій та Олександр Горобці загинули 17 березня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Брускинське Херсонської області від влучання російського дрона.

Бійців було поховано 5 квітня, у Вербну неділю, в рідному селі. У воїнів залишилися матір, брат, дядько, а також власні сім'ї:

в Олександра – донька Маргарита (сім років) і син Артур (10 місяців), а також дружина Аліна.

у Сергія троє дітей: доньки Мілана (вісім років), Соломія (два роки) і Софія (11 місяців), а також дружина Тетяна.

