«Літо без війни»: з Києва до Карпат вирушили діти загиблих і полонених військових

Соціальний проєкт
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
За три роки організовано відпочинок 4 тисячям дітей з родин загиблих, полонених та зниклих безвісти українських героїв

Цими вихідними чергова група – 62 дитини із родин загиблих, полонених і зниклих безвісти військових з Київщини та Житомирщини вирушили в табір у Карпатах. У Буковелі на них чекає насичена програма: екскурсії, творчі майстер-класи, зустрічі з митцями, спортивні секції та психологічна підтримка.

За три роки організатори повезли на відпочинок 4 тисячі дітей з родин загиблих, полонених та зниклих безвісти українських героїв з різних областей України. Цьогоріч планують оздоровити понад 650 дітей. Фінансовою підтримкою цього проєкту допомагають меценати – компанія «Українська бронетехніка», повідомляється у сюжеті «Еспресо».

«Ми підтримуємо фонд із 2022 року. Це наш обов'язок – дбати про цих дітей. Їхні батьки зробили великий подвиг. А ми маємо показати, що країна про них не забула», – наголосив генеральний директор компанії «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

«Від початку повномасштабної війни ми хотіли підтримати родини загиблих, полонених і зниклих безвісти так, як вміємо – через оздоровлення дітей. Тому у 2022 році запустили ініціативу «Літо без війни». І з того часу щороку організовуємо для дітей рекреаційний відпочинок. Це не лише Карпати, а також є поїздки за корон, як-от Болгарія та Греція», – каже проджект-менеджерка благодійного фонду «Українська фундація «Мрія» Анастасія Зарічна.

