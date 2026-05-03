Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Держсекретар США Марко Рубіо став діджеєм на весіллі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Марко Рубіо відвідав родинне весілля і розважив гостей
фото з відкритих джерел

Заступник керівника апарату Білого Дому Ден Скавіно опублікував несподіване приватне відео із очільником Держдепу США

Держсекретар США Марко Рубіо розважав гостей на весіллі, стоячи за діджейським пультом. Як інформує «Главком», про це повідомив заступник керівника апарату Білого Дому Ден Скавіно, опублікувавши відповідне відео у соцмережі Х.

На опублікованих кадрах видно групу молодих людей, які з вигуками танцюють колом у той час, як Марко Рубіо разом з іще якимось чоловіком стоїть за діджейським пультом.

При цьому очільник Держдепу прислухається до навушника, очевидно, обираючи наступний трек.

Коли музика змінюється, держсекретар починає танцювальні рухи, заохочуючи гостей продовжувати веселитися.

У коментарі до відео Ден Скавіно пояснив, що Марко Рубіо відвідав родинне весілля, не уточнивши, хто саме одружувався.

«Щойно, за лаштунками – наш видатний державний секретар Марко Рубіо ще й діджеїть на весіллях! Ось він у дії сьогодні ввечері на родинному весіллі… Поїхали!!!», – написав він.

Нагадаємо, держсекретар США в адміністрації Джо Байдена Ентоні Блінкен неодноразово публічно демонстрував свою вправністю як музикант. Зокрема, у травні 2024 року, відвідавши Київ, він зіграв блюз на гітарі в одному з барів української столиці.

Читайте також:

Теги: США Марко Рубіо соцмережі відео весілля музика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними журналістів, китайські чиновники здебільшого співпрацювали із посередниками, намагаючись використати свій вплив для досягнення угоди
Хто переконав Іран погодитися на перемир’я зі США: ЗМІ повідомили деталі
8 квiтня, 06:53
У МЗС пояснили, що словам Венса приділяти уваги не варто
Джей Ді Венс заявив про «втручання» України у вибори в США та Угорщині: реакція МЗС
8 квiтня, 13:56
Мілош Земан «відшмагав» свою медсестру вербовою різкою
Експрезидент Чехії на Великдень за традицією «відшмагав» свою медсестру (відео)
8 квiтня, 16:22
Трамп відзначається на своїх публічних виступах неодноразовими прогалинами у пам'яті
«Сумнівів немає». Комаровський поставив діагноз Трампу та назвав головні симптоми хвороби
14 квiтня, 16:12
Санкційний виняток поширюється приблизно на 2 тис. заправних станцій у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці
США відклали санкції проти закордонних заправок «Лукойла»
15 квiтня, 09:19
Глава держави закликав європейських лідерів визначити, що саме в Ормузі залежить від них, а що – від США
Президент пояснив, як Україна може допомогти з Ормузькою протокою
17 квiтня, 19:37
Трамп відверто сказав, чому США менше говорять про Україну
Трамп зробив тривожну заяву про Україну і плани США
17 квiтня, 10:26
США погрожують санкціями за обслуговування авіації Ірану
США погрожують санкціями за обслуговування авіації Ірану
28 квiтня, 01:29
Іран заявив про можливість поновлення конфлікту зі США
Іран заявив про можливість поновлення конфлікту зі США
Вчора, 22:48

Життя

Держсекретар США Марко Рубіо став діджеєм на весіллі
Держсекретар США Марко Рубіо став діджеєм на весіллі
У Північному морі звільнили горбатого кита: деталі рятувальної операції
У Північному морі звільнили горбатого кита: деталі рятувальної операції
Українська біженка чесно розповіла про життя в Нідерландах
Українська біженка чесно розповіла про життя в Нідерландах
Девід Бекхем отримав від зіркової дружини кумедний подарунок на день народження
Девід Бекхем отримав від зіркової дружини кумедний подарунок на день народження
«Заробляє на корм». У магазині в Кропивницькому кіт-касир Гоша розважає покупців
«Заробляє на корм». У магазині в Кропивницькому кіт-касир Гоша розважає покупців
Трамп порушив протокол на зустрічі з королем Чарльзом: реакція Букінгемського палацу
Трамп порушив протокол на зустрічі з королем Чарльзом: реакція Букінгемського палацу

Новини

Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Сьогодні, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Сьогодні, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Сьогодні, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua