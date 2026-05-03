Держсекретар США Марко Рубіо став діджеєм на весіллі

Держсекретар США Марко Рубіо розважав гостей на весіллі, стоячи за діджейським пультом. Як інформує «Главком», про це повідомив заступник керівника апарату Білого Дому Ден Скавіно, опублікувавши відповідне відео у соцмережі Х.

На опублікованих кадрах видно групу молодих людей, які з вигуками танцюють колом у той час, як Марко Рубіо разом з іще якимось чоловіком стоїть за діджейським пультом.

При цьому очільник Держдепу прислухається до навушника, очевидно, обираючи наступний трек.

Коли музика змінюється, держсекретар починає танцювальні рухи, заохочуючи гостей продовжувати веселитися.

У коментарі до відео Ден Скавіно пояснив, що Марко Рубіо відвідав родинне весілля, не уточнивши, хто саме одружувався.

«Щойно, за лаштунками – наш видатний державний секретар Марко Рубіо ще й діджеїть на весіллях! Ось він у дії сьогодні ввечері на родинному весіллі… Поїхали!!!», – написав він.

Нагадаємо, держсекретар США в адміністрації Джо Байдена Ентоні Блінкен неодноразово публічно демонстрував свою вправністю як музикант. Зокрема, у травні 2024 року, відвідавши Київ, він зіграв блюз на гітарі в одному з барів української столиці.