Головна Скотч Життя
search button user button menu button

У Сербії археологи виявили поховання із золотою діадемою, які можуть змінити хід історії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Археологи виявили унікальне поховання у Сербії
фото ілюстративне: Еcoticias
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Вчені розповіли, які знахідки здатні кардинально змінити уявлення про стародавній світ

У Сербії виявили незвичне поховання, що може змінити історію бронзового віку на Балканах. Археологи натрапили на останки із золотою діадемою, пише «Главком» із посиланням на Ecoticias.

Археологи виявили гробницю в районі Шлюнкара-Земун. Біля черепа вони знайшли золоту діадему з декоративною перфорацією та отворами для кріплення. Такі прикраси могли свідчити про те, що похована людина за життя мала високий статус.

Разом із останками та діадемою дослідники виявили людські зуби. Їх науковці використали для радіовуглецевого датування, щоб дізнатися вік кісток. Результати змусили вчених замислитися над реальною хронологією подій раннього та середнього бронзового віку в Сербії.

Раніше археологи знаходили й інші поховання, наприклад у Ваюга-Песаку на березі Дунаю. Результати дослідження зуба свідчили про те, що поховання датується 2663–2474 роками до нашої ери. Тож знахідці було близько 4600 років. На думку археологів, це свідчить про те, що окремі культурні традиції могли виникнути значно раніше, ніж припускали вчені.

Знайдені артефакти у стародавньому похованні
Знайдені артефакти у стародавньому похованні
фото: Еcoticias

У цьому похованні були останки жінки у зігнутому положенні. Поруч із нею лежали керамічна чаша та глечик. Роки, якими датується це поховання доводить те, що цей регіон мав зв’язок з культурою Сомогівар-Вінковці та населенням Карпатського басейну.

Гробницю Голокут-Візіч, яку також відносять до середнього бронзового віку, датується 1880 і 1699 роками до нашої ери. На думку науковців, завдяки цьому є можливість краще дослідити розвиток Ватинської культурної групи в районі Дунаю.

За словами вчених, Дунай у бронзовому віці мав важливе значення для обміну досвідом між Балканами та Центральною Європою. До слова, саме знахідки людських зубів дають можливість з’ясувати точні роки та дати подій й змінити уявлення про історію стародавніх Балканів.

Нагадаємо, у Франції знайшли понад 100 яєць динозаврів, яким може бути близько 72 млн років. Близько 5% яєць, які вчені знайшли у південно-західній частині Франції, збереглися неушкодженими. Інші ж яйця не містять ембріонів, що допомогло б їх ідентифікувати. 

Читайте також:

Теги: історія Сербія археолог археологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Археологи виявили унікальне поховання у Сербії
У Сербії археологи виявили поховання із золотою діадемою, які можуть змінити хід історії
Сьогодні, 12:01
19 травня в Люксембурзі відбулася ексгумація та відправка до України останків голови ОУН полковника Андрія Мельника та його дружини
Останки очільника ОУН Мельника та його дружини повернуто до України
Вчора, 15:54
Чию історію підтримує Український культурний фонд?
Чию історію підтримує Український культурний фонд?
12 травня, 22:22
Мединський став редактором російського підручника з історії для 11 класу
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32
Підземний тунель під містом Стрий
На Львівщині комунальники випадково виявили підземелля часів Австро-Угорщини (фото, відео)
7 травня, 18:46
Кадри з фотосесії Мерилін Монро у 1962 році
У мережі з'явилися 60-річні фото Мерилін Монро, які раніше ніхто не бачив
1 травня, 13:20
ЄС призупинив мільярдну допомогу Сербії
Сербія втратила фінансування Євросоюзу: подробиці
1 травня, 05:35
У березні польський суд схвалив екстрадицію російського археолога Бутягіна в Україну
Польща звільнила російського археолога, якого мала екстрадувати до України
28 квiтня, 15:47
Українку повернули назад на польському кордоні після тривалого очікування та численних перевірок
Майже добу провела на кордоні. Українку не пустили до Польщі
25 квiтня, 18:53

Життя

У Сербії археологи виявили поховання із золотою діадемою, які можуть змінити хід історії
У Сербії археологи виявили поховання із золотою діадемою, які можуть змінити хід історії
«Навіщо витрачати гроші». Дмитро Кулеба розкрив деталі майбутнього весілля
«Навіщо витрачати гроші». Дмитро Кулеба розкрив деталі майбутнього весілля
Скандал у Польщі: письменниця потрапила під хвилю критики через заяви про використання ШІ
Скандал у Польщі: письменниця потрапила під хвилю критики через заяви про використання ШІ
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Канаді
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Канаді
Кирило Буданов одягнув особливу вишиванку, створену дітьми
Кирило Буданов одягнув особливу вишиванку, створену дітьми
Олена Зеленська показалася у дизайнерській вишиванці: скільки коштує
Олена Зеленська показалася у дизайнерській вишиванці: скільки коштує

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua