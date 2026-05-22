У Сербії археологи виявили поховання із золотою діадемою, які можуть змінити хід історії

Вчені розповіли, які знахідки здатні кардинально змінити уявлення про стародавній світ

У Сербії виявили незвичне поховання, що може змінити історію бронзового віку на Балканах. Археологи натрапили на останки із золотою діадемою, пише «Главком» із посиланням на Ecoticias.

Археологи виявили гробницю в районі Шлюнкара-Земун. Біля черепа вони знайшли золоту діадему з декоративною перфорацією та отворами для кріплення. Такі прикраси могли свідчити про те, що похована людина за життя мала високий статус.

Разом із останками та діадемою дослідники виявили людські зуби. Їх науковці використали для радіовуглецевого датування, щоб дізнатися вік кісток. Результати змусили вчених замислитися над реальною хронологією подій раннього та середнього бронзового віку в Сербії.

Раніше археологи знаходили й інші поховання, наприклад у Ваюга-Песаку на березі Дунаю. Результати дослідження зуба свідчили про те, що поховання датується 2663–2474 роками до нашої ери. Тож знахідці було близько 4600 років. На думку археологів, це свідчить про те, що окремі культурні традиції могли виникнути значно раніше, ніж припускали вчені.

фото: Еcoticias

У цьому похованні були останки жінки у зігнутому положенні. Поруч із нею лежали керамічна чаша та глечик. Роки, якими датується це поховання доводить те, що цей регіон мав зв’язок з культурою Сомогівар-Вінковці та населенням Карпатського басейну.

Гробницю Голокут-Візіч, яку також відносять до середнього бронзового віку, датується 1880 і 1699 роками до нашої ери. На думку науковців, завдяки цьому є можливість краще дослідити розвиток Ватинської культурної групи в районі Дунаю.

За словами вчених, Дунай у бронзовому віці мав важливе значення для обміну досвідом між Балканами та Центральною Європою. До слова, саме знахідки людських зубів дають можливість з’ясувати точні роки та дати подій й змінити уявлення про історію стародавніх Балканів.

