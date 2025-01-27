Донька Фаріон показала кадри невдалої спроби вбивства мовознавиці

За словами доньки покійної, Фаріон зайшла в під’їзд швидше, ніж нападник встиг щось зробити

Донька покійної мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон Софія Особа заявила, що її матір хотіли вбити ще 17 липня 2024 року, однак спроба провалилася. Особа оприлюднила відео з камер спостереження.

За словами Особи, Фаріон якраз поверталася додому після запису програми «Ген українців» і зайшла в під’їзд швидше, ніж нападник встиг щось зробити.

Донька Фаріон також звернулася до підозрюваного у вбивстві, який наразі перебуває під вартою, висловивши сподівання на те, що той отримає довічне позбавлення волі.

«Ти шастав там на Масарика і своїми ногами перебирав, в дурному одязі був при температурі 30 градусів спеки та свої рукавиці вдягав. Тепер тобі буде Божа кара. Ще трохи потерпи та читай свою азбуку терору», – написала вона.

Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа заявила, що її матір хотіли вбити ще 17 липня 2024 року, однак спроба провалилася.



За словами Особи, Фаріон поверталася додому і зайшла в під’їзд швидше, ніж нападник встиг щось зробити. pic.twitter.com/MJdcZUUbdM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 27, 2025

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Нагадаємо, 13 січня, у Шевченківському районному суді Львова пройшло слухання справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Засідання відклали до 13 лютого. У межах справи щодо вбивства Ірини Фаріон, її донька Софія Особа подала цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на суму 15 млн грн.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, як повідомляв «Главком», у справі про вбивство відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз.