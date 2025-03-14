Подруги Фаріон показали її останню записку (фото)

Суд оголосив перерву до 26 березня в справі про вбивство Ірини Фаріон

Торік Фаріон померла у лікарні після замаху

Подруги вбитої мовознавиці та громадської активістки Ірини Фаріон показали її останні записи, знайдені у львівській квартирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис однієї з жінок.

На листку були записані плани на другу половину липня та серпень 2024 року. Вони стосувались записів її відеопрограми. На іншому ж – написані рядки вірша: «У цьому хитро-мудрому житті, як не крути, а треба пам'ятати, – нас ненавидять найбільше ті, кому ми заважаємо брехати».

фото: Інесса Левків

Нагадаємо, у середу, 26 лютого, у Шевченківському районному суді Львова відбувся розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон. Підсудному В’ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід – арешт без права внесення застави до 24 квітня.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, як повідомляв «Главком», у справі про вбивство відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.