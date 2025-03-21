Найкращі аквапарки України: вісім місць для ідеального відпочинку – ціни та розваги

У Тернополі є один з найчистіших аквапарків України із власною водяною свердловиною

Україна має кілька аквапарків, які щороку приваблюють тисячі відвідувачів. Деякі з них пропонують екстремальні гірки для сміливців, інші – ідеальні умови для сімейного відпочинку. «Главком» підготував добірку найкращих аквапарків України, які варто відвідати.

Аквапарк «Затока» (Затока)

Аквапарк «Затока» – сучасний центр водних розваг, розташований у Лиманському районі селища Затока, Одеська область. Він здатний одночасно прийняти до 5 тис. відвідувачів.

На території аквапарку встановлено 25 водних гірок, з яких 10 призначені для дорослих та дітей зростом понад 140 см. Серед них:

«Кобра» – двохрівнева гірка висотою 14 м, яка забезпечує захоплюючий спуск зі швидкістю майже 5 м/с.

«Вільний політ» – екстремальна гірка довжиною понад 73 м, що дарує відчуття вільного падіння.

«Смерч» – гірка у формі закрученого жолоба, що імітує тіло гігантської змії, забезпечуючи швидкісний спуск з несподіваними поворотами.

Merry Tube – 12-метрова закрита гірка-тунель, яка пропонує спуск у повній темряві з плавним виходом.

Spider slide – найбільша гірка аквапарку, яка складається з двох пар закритих тунелів довжиною понад 66 метрів, що перетворюються на чотири паралельні доріжки для спуску.

Для малюків облаштовано великий підігрітий басейн з фонтанчиками, водоспадами та безпечними гірками у вигляді тварин. Також на території аквапарку є великий басейн незвичайної форми та зона для купання, де також можна пограти у водні ігри, ділянка з течією, острівець з фотозоною і чотири зони гідромасажу, з яких на різні «береги» перекинуті оригінальні містки. По периметру басейну є шезлонги і парасольки: це зона відпочинку, де можна відпочити з книгою або коктейлем у руках.

Протягом усього дня для відвідувачів аквапарку «Затока» працюють аніматори, які організовують дозвілля для дітей і дорослих. Також тут проводяться різноманітні конкурси, ігри, майстер-класи та тематичні заходи. Поїсти на території аквапарку можна в кафе, піцерії або в ресторані курортного комплексу, де пропонуються класичні страви української, європейської та італійської кухні.

Оскільки аквапарк відкритого типу, тобто атракціони знаходяться не в будівлі, а просто неба, час роботи продиктовано погодними умовами і збігається з купальним сезоном на курорті.

Адреса: вул. Вокзальна, 68, селище Затока, Одеська область.

Графік роботи: з 10:00 до 18:00 год., без вихідних і святкових днів у курортний сезон.

Вартість: з 10:00 до 18:00 – 600 грн за дорослого і 400 за дитину до 16 років, дітям до трьох років – безкоштовно. Якщо відвідування обмежити кількома годинами з 14:00 до 18:00, то вхідний квиток коштуватиме 500 грн та 350 грн відповідно.

Аквапарк «Одеса» (Одеса)

В Одесі на площі 5 гектарів розташований один з найкращих аквапарків України, який працює в відкритому типі з травня по вересень. Тут створено унікальне дитяче аквамістечко, півкілометрова штучна річка з постійним перебігом 5 км/год, хвильовий басейн з піщаним пляжем, а також майже 30 водних атракціонів для відвідувачів будь-якого віку.

Також в аквапарку найвищі гірки досягають 19-метрової висоти. Для відпочинку доступні п'ять басейнів, 27 водних атракціонів, п'ять гідромасажних зон і шість зон для засмаги. Піщаний пляж додає ще більше комфорту під час відпочинку.

Що стосується харчування, то на території аквапарку є піцерія, де можна поласувати смачними стравами, а також бар, де можна освіжитися та насолодитися напоями.

Адреса: Одеський район, селище Авангард, вул. Ангарська 70.

Графік роботи: з 10:00 до 18:00 год., без вихідних і святкових днів з травня по вересень.

Вартість: безкоштовний вхід іменинникам у день їх народження, якщо виповнилося 18 років або менше, та дітям до трьох років. Актуальна вартість відвідування буде доступна на сайті аквапарку після початку сезону. Станом на 2022 квиток для дорослого коштував 1 тис. грн, для дитини – 800 грн.

Аквапарк «7 океан» (Хмельницький)

Аквапарк «7 Океан» відкритий з 2015 року і є найбільшим критим аквапарком західної України, здатним вмістити до 1 тис. людей. Загальна площа комплексу складає 20 тис. кв. м, з яких 6 тис. займає аквазона.

У аквазоні є вісім водяних гірок, кілька басейнів, дитяча зона, «повільна» річка та місце для перекусу. Середня температура повітря в аквапарку становить 30°, а води – 27°. Літом також працює відкрита тераса для відпочинку під сонцем.

На території оздоровчого комплексу є кілька окремих закладів:

Для дітей: найсучасніші атракціони, послуги аніматорів. Також працює дитяче кафе, меню і бар для дорослих. Для старшої аудиторії – банний комплекс з безлімітним перебуванням. Спортивний басейн на п'ять доріжок 25 м довжиною (відкритий щоденно з 07.00 до 21.00, щовівторка з 10.00 до 21.00). Вхід у всі заклади оплачується окремо від входу в аквапарк.

Вартість квитка в аквапарк «7 океан» скріншот

Адреса: Хмельницький, вул. Тернопільська, 7.

Графік роботи: субота та неділя з 12:00 до 20:00 год.

Вартість: 730 грн за дорослого, 680 грн за дитину, дітям до одного року – безкоштовно.

Аквапарк «Косино» (Закарпаття)

Аквапарк Косино – це величезний розважальний комплекс, який пропонує широкий вибір атракціонів для всіх вікових категорій. Одним з найбільших та найвражаючих атракціонів є «Басейн Хвиля», який створює атмосферу відпочинку на морі.

Окрім цього, аквапарк оснащений двома новими екстрагірками: «Анаконда» (висота 15 м, довжина 135 м) та «Пітон» (висота 15 м, довжина 132 м), а також трьома екстремальними гірками: «Метелик-монарх», «Камікадзе» та «Чорна діра».

У загальному в аквапарку є 10 водних гірок загальною довжиною понад 500 м. Для маленьких відвідувачів передбачена дитяча аквазона з водними гірками, де вода підігрівається для комфортного відпочинку.

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Також на території аквапарку є окремий термальний басейн, що забезпечує чудову можливість розслабитися та насолодитися гарячими водами.

Адреса: Закарпатська обл. Берегівський р-н, с. Косонь, Урочище 1.

Графік роботи: з 09:00 до 20:00, без вихідних у літній сезон.

Вартість: 700 грн за дорослого за 4 год., дітям до 150 см – безкоштовно.

Вартість квитка в аквапарк «Косино» скріншот

Аквапарк «Алігатор» (Тернопіль)

Аквапарк «Алігатор» – один з найчистіших аквапарків України, що забезпечує безпечний відпочинок для всієї родини. Завдяки власній водяній свердловині глибиною 86 м, триступеневій системі очищення води та постійному санітарному контролю, аквапарк гарантує високу якість води і безпеку для відвідувачів усіх вікових груп, включаючи найменших дітей віком від 3 місяців.

Аквапарк пропонує три басейни з різною глибиною (150 см, 90 см і 30 см), зручну температуру приміщення (30°C) та вісім водяних гірок різної довжини та висоти для дорослих і дітей.

Окрім водяних гірок, аквапарк пропонує відвідувачам зону гідромасажу, водоспади, SPA-зону з ІЧ-сауною, турецькою банею – Хамамом та професійними масажистами. Також є кафе для перекусів між розвагами.

Для любителів адреналіну «Алігатор» пропонує два захоплюючі атракціони: Body Slay – подорож через закриту водяну трубу довжиною 86 м з висоти 6,5 м, та Black Hole – спуск з висоти 12,5 м довжиною 160 м, що супроводжується ефектними ілюмінаціями і захоплюючими звуками.

Найсміливіших чекає «Камікадзе» – дві круті гірки висотою 10,5 м і довжиною 33 м, де спускатися можуть лише дорослі та ті, кому вже виповнилося 12 років. Для родин з маленькими дітьми є ідеальна «Сімейна гірка» висотою 4,5 м та довжиною 20 м.

Адреса: м.Тернопіль, вул. Гайова 29.

Графік роботи: понеділок 12:00-22:00, вівторок-неділя 10:00-22:00.

Вартість: 350 грн за дорослого та 250 грн за дитину за 2 год.

Вартість квитка в аквапарк «Алігатор» скріншот

Аквапарк Mavka (Буковель)

На курорті Bukovel, біля мальовничого озера Молодості, розташувався аквапарк «Мавка», створений за ліцензією популярного анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня».

Загальна площа аквапарку – понад 18 тис. кв. м. Тут є сім панорамних басейнів, звідки відкриваються краєвиди на Карпати, шість драйвових гірок для екстремальних спусків і 14 зон лісового SPA для повного релаксу.

Для наймолодших відвідувачів облаштована дитяча зона з теплим басейном, де малюки зможуть безпечно насолоджуватися водними розвагами.

Після активного відпочинку можна завітати до Mavka Cafe, де на гостей чекають страви та напої. А у Mavka Store можна придбати брендовані сувеніри та ліцензійну продукцію.

Адреса: участок Щивки, будинок № 2, Bukovel, с.Поляниця, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл.

Графік роботи: понеділок – четвер 09:00-22:00, п'ятниця – неділя 09:00-23:00, перерва – 12:00-13:00.

Вартість: 1700 грн за дорослого, 1200 грн за дитину до 140 см за 4 год., дітям до трьох років – безкоштовно.

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Аквапарк Орбіта (Коблево)

Аквапарк розташований на території бази відпочинку «Орбіта» у курортному селищі Коблево, Україна. Це сучасний водний комплекс, який пропонує різноманітні розваги для відвідувачів різного віку. Аквапарк відкритого типу, тому працює лише у теплу пору року (з червня по вересень).

Основні атракціони та послуги аквапарку «Орбіта»:

Водні гірки. У комплексі функціонує 13 гірок для дорослих та 10 для дітей.

Басейни. На території аквапарку є кілька басейнів, які працюють постійно, забезпечуючи комфортний відпочинок для всіх гостей.

Зона відпочинку. Для відвідувачів облаштовані шезлонги та тіньові навіси, що дозволяє насолоджуватися відпочинком біля басейну.

Харчування: На території аквапарку працює ресторан, де гості можуть скуштувати страви української кухні. Також є можливість замовити комплексні сніданки, обіди та вечері.

Адреса: проспект Курортний, 28, Коблеве, Миколаївська область.

Графік роботи: щоденно у сезон з 10:00 по 18:00.

Вартість: 650 грн за дорослого, 550 грн за дитину до 140 см, діти до 110 см – безкоштовно.

Аквапарк Пляж (Львів)

Аквапарк «Пляж» є найбільшим спортивно-розважальним комплексом у Західному регіоні України. Він пропонує екстремальні гірки різної висоти та рівня складності, п’ять басейнів, зону лазень, саун і джакузі, фітнес-центр, дитячу кімнату, кафе та бари, а також розваги від професійних аніматорів.

Адреса: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 114.

Графік роботи: понеділок-субота – з 07:00 до 21:00, неділя – з 08:00 до 21:00. Гірки працюють щодня з 11:00 до 19:45.

Вартість: 250 грн за 1 год., дітям до 1 м ростом – вхід безкоштовний.

Вартість квитка в аквапарк «Пляж» скріншот

Нагадаємо, що у місті Ірпінь під Києвом поруч з Ірпінською набережною на приватній земельній ділянці будується аквапарк. Він зможе щодня прийняти близько тисячі відвідувачів. Наразі аквапарк будують у рамках проєкту Riviera club, саме так він буде називатись після офіційного відкриття. Будівельні роботи планують завершити до кінця 2025 року.