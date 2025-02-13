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Справа про вбивство Фаріон. Донька мовознавиці змушена користуватися охороною

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Справа про вбивство Фаріон. Донька мовознавиці змушена користуватися охороною
Софія Особа із адвокаткою Наталією Романик
фото: скріншот з відео

Софія Особа боїться за своє життя через постійні погрози

Софія Особа боїться виходити на вулицю та користується послугами державної охорони після вбивства її матері Ірини Фаріон. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на трансляцію засідання.

Адвокатка Наталія Романик зауважила, що Софія Особа боїться за своє життя через постійні погрози. До того ж донька мовознавиці відвідує сеанси психотерапії.

«Все життя потерпіла мала міцні стосунки зі своєю мамою. У них був особливий зв'язок. Крім моральної підтримки мама допомагала у вихованні онуків», – наголосила адвокатка. 

Нагадаємо, що сьогодні, 13 лютого, у Шевченківському райсуді Львова розпочалося засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко подав два клопотання.

Зокрема, обвинувачений В’ячеслав Зінченко прибув до зали суду у бронежилеті та касці, адже під час попереднього засідання його адвокат клопотав про посилення охорони підсудного. 

Теги: Ірина Фаріон вбивство суд Львів охорона психолог

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