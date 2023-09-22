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«Допоможіть відкрити небо для БПЛА»: міністр Федоров звернувся до українців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Допоможіть відкрити небо для БПЛА»: міністр Федоров звернувся до українців
Знищення техніки окупантів послабить ворожі війська
фото з відкритих джерел

Кожен українець має можливість допомогти нашим захисникам ефективно запускати дрони 

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до українців із проханням про допомогу. Він закликав відкрити небо для БПЛА та покращити зв’язок військовим шляхом надсилання інформації про РЕБ «Поле-21М» у «єВорог».

Федоров показав, як виглядає російський комплекс РЕБ «Поле-21М», який має до трьох антен.

«Ворог використовує його, щоб глушити на фронті GPS-сигнал. Без цього наші воїни не можуть ефективно запускати дрони та координувати роботу підрозділів», – підкреслив міністр.

Він додав, що найчастіше росіяни встановлюють «Поле-21М» на вежах мобільного зв’язку, маскуючи їх під цивільні антени. Також їх встановлюють на будинках, автомобілях, елеваторах, водонапірних вежах або просто на землі – їх знищення послабить ворожі війська та відкриє небо для «пташок» ЗСУ.

«Раніше прикордонники демілітаризували такий РЕБ на Сватівському напрямку. Хочете, щоб Сили оборони повторили? Пишіть про «Поле-21М» у «єВорог», – написав Михайло Федоров.

Міністр також закликав не забувати про власну безпеку – робити фото та відео виключно з безпечної відстані, а після відправлення видаляти всю історію листування.

Нагадаємо, сьогодні Україна вразила штаб окупаційного флоту в Севастополі, внаслідок чого будівля зазнала значних руйнувань, спалахнула пожежа. За даними росЗМІ, в бік місця прильоту вирушили понад 25 карет швидкої допомоги. Повідомляється по 6 постраждалих осіб внаслідок ракетного удару.

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Теги: розвідка міністр Михайло Федоров

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