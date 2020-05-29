Дощ з грозами, місцями навіть з градом: прогноз погоди на 29 травня



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У деяких регіонах українцям варто підготуватися і до грози з градом

Вдень 29-го травня похолодає у західних областях до +13...+17 градусів

Погода в Україні у п'ятницю, 29 травня, залишатиметься дощовою і прохолодною. У деяких регіонах українцям варто підготуватися і до грози з градом.

Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

Дощі омиватимуть захід, йтимуть по півночі та сходу України, подекуди їх супроводжуватимуть грози з градом.

Вдень 29-го травня похолодає у західних областях до +13...+17 градусів.

У більшості областей України сьогодні +15...+21 градус, на Сході та у Дніпропетровській області – +20...+24 градуси.

Прояснення із сухою погодою у п'ятницю варто очікувати жителям вздовж зони Суми-Полтава-Дніпро-Миколаїв-Херсон. Проте, на решті території все ж переважатиме циклонічна волога погода.

Ночі стануть теплішими вже від 29 травня: очікується +9...+14 градусів, на сході та півдні України – +12...+16 градусів.

У Києві в п'ятницю переважатиме волога погода, проте варто очікувати і прояснень та появи сонця. Вночі у столиці +12 градусів, вдень тепло, до +19 градусів.