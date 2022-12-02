Телеканал «Дождь» покинули ще два журналісти через скандал, який розгорівся у Латвії

Журналісти Маргарита Лютова та Володимир Роменський покидають телеканал «Дождь»

Двоє журналістів «Дождя» повідомили, що йдуть з каналу через незгоду зі звільненням Олексія Коростельова. Про припинення роботи на каналі заявила авторка економічної програми Маргарита Лютова. Також про своє рішення покинути команду повідомив Володимир Роменський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сам повною мірою несу відповідальність за той випуск. Сидів на вусі шеф-редактором. Совість велить покласти значок і револьвер на стіл. Що й роблю. «Дождь», Королева-мати, але ви припустилися жахливої ​​помилки. «Кинули під автобус» свого. Віддали «на забій» близького. Я так не можу і звільняюся», – написав у Facebook Роменський.

Маргарита Лютова переконана, що людям властиво помилятися.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Люди мають право на помилку, а ще право публічно порозумітися до публічного звільнення. Якими б не були міркування в основі, його звільнення мені здається великою помилкою. Для мене «Дождь» завжди був про гуманізм, відкритість і чесність. Я вважаю, що навіть будучи вимушеною, публічна реакція каналу суперечить усім трьом цим нехитрим принципам», – підтримала Коростельова Лютова.

Нагадаємо, сьогодні в денному випуску програми «Тут і зараз» голова інформаційної служби та ведуча телеканалу Катерина Котрікадзе повідомила, що Олексія Коростельова звільнено, оскільки в прямому ефірі «Дождя» сказав, що телеканал «зміг допомогти з оснащенням і просто елементарними умовами на фронті» багатьом російським військовим, які воюють в Україні.

Відзначимо, Національна рада з електронних ЗМІ Латвії оштрафувала російський телеканал «Дождь» на 10 тис. євро. Телеканал показав на мапі окупований Крим як частину Росії та назвав російську армію «нашою армією».

Згодом міністр оборони Латвії написав, що телеканал варто видворити із країни. «Я вважаю, що «Дождь» «повинен їхати працювати в Росію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як раніше повідомлялося, головний редактор каналу «Дождь» Тихон Дзядко покинув Росію через погрози.