Яке релігійне свято відзначається 2 січня 2026: традиції та молитва

Свята 2 січня в церковному календарі – День пам’яті святителя Сильвестра, папи Римського

2 січня православна церква вшановує пам’ять святителя Сильвестра I, папи Римського, який жив у IV столітті. Це свято присвячене одному з перших великих архіпастирів, чиє служіння припало на золоту добу християнства – час, коли віра вийшла з катакомб і стала офіційно визнаною в Римській імперії. Святий Сильвестр увійшов в історію як мудрий правитель Церкви та захисник істинного вчення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 2 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святителя Сильвестра, папи Римського

Святий Сильвестр народився в Римі в християнській родині. Після смерті папи Мільтіада у 314 році він був обраний на Римський престол. Його правління тривало понад 20 років і припало на царювання імператора Костянтина Великого. Згідно з церковними переказами, саме Сильвестр хрестив імператора Костянтина, зціливши його перед цим від прокази, що стало потужним свідченням сили християнської віри для всього античного світу.

Святитель доклав чимало зусиль для організації церковного життя: за його сприяння будувалися величні базиліки (зокрема, собор Святого Петра), а також був скликаний Перший Вселенський Собор у Нікеї (325 рік), де було затверджено Символ віри та засуджено єресь аріанства. Святий Сильвестр мирно упокоївся у 335 році, залишивши по собі пам'ять як про доброго пастиря та ревного захисника чистоти православ’я.

Молитва дня

О, святителю отче Сильвестре, ти, що силою молитви зцілював недужих і просвіщав заблудлих світлом Христовим! Поглянь на нас, що вдаємося до твого заступництва. Випроси у Господа для нашого народу благословення, мир і злагоду. Зміцни нашу віру, щоб ми, як і ти, твердо стояли за правду і любов Божу. Нехай твої молитви стануть для нас потужним щитом проти всякого зла і допоможуть нам гідно пройти шлях нашого життя. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народній традиції цей день називали «Сильвестровим» або «Курячим святом». Вважалося, що святий Сильвестр оберігає свійську птицю, тому існували такі прикмети: