Черкащина: вибух газового балона залишив сім’ю без житла у новорічну ніч

Унаслідок вибуху постраждали дві жінки

У місті Городище на Черкащині 31 грудня надвечір стався вибух газового балона, що спричинило масштабну пожежу, внаслідок якої житловий будинок було практично знищено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Полум’я швидко охопило оселю, вогнем знищено меблі, побутову техніку, домашні речі та документи. До ліквідації пожежі були залучені рятувальники та місцева пожежна команда села Старосілля.

Унаслідок вибуху постраждали дві жінки. Дівчина 2006 року народження отримала опіки обличчя та рук і була госпіталізована. Жінка 1979 року народження також зазнала опіків обличчя, однак від госпіталізації відмовилася.

За попередніми даними, причиною пожежі став вибух газового балона.

Нагадаємо, у ніч проти 31 грудня у Голосіївському районі столиці сталася масштабна пожежа на території складських приміщень. Рятувальникам знадобилося понад півтори години, аби повністю приборкати вогонь.