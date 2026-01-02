Головна Країна Суспільство
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 2 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

2 січня у світі відзначають Всесвітній день інтроверта. Віряни вшановують пам'ять святого Сильвестра, папи Римського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 2 січня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день інтроверта

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято було започатковане у 2011 році, щоб дати можливість людям із таким типом темпераменту відпочити та відновити сили після гучних новорічних святкувань. День закликає поважати особистий простір та визнавати потужний внутрішній потенціал інтровертів.

День наукової фантастики

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Дата обрана на честь дня народження одного з найвидатніших письменників-фантастів Айзека Азімова. Свято об'єднує поціновувачів літератури та кіно про майбутнє, технології та космос.

Релігійні свята та їхня історія

День святого Сильвестра, папи Римського

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

2 січня православна церква вшановує пам'ять святителя Сильвестра I, який очолював Римську церкву у IV столітті. Він жив у часи правління імператора Костянтина Великого і відіграв потужну роль у припиненні гонінь на християн. За переказами, саме Сильвестр хрестив імператора та допоміг організувати Перший Вселенський Собор у Нікеї.

Святий Сильвестр вважається покровителем домашніх тварин, а його життя є прикладом мудрості та незламності віри у переломні для християнства часи.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами цього дня прогнозували погоду на наступні місяці:

  • Якщо на Сильвестра морозно, а петухи рано заспівали – чекайте на швидку відлигу.
  • Білки залишають гнізда і спускаються на землю – до потепління.
  • Якщо ввечері на небі з'явилися сині хмари – погода незабаром зміниться.
  • Сильний вітер цього дня обіцяє потужний урожай горіхів влітку.
  • Якщо сніг привалив до парканів – літо буде дощовим, а якщо є проміжок – посушливим.

Історичні події

  • 1788 рік – Джорджія стає четвертим штатом США;
  • 1835 рік – в Габрово відкривається перша в Болгарії світська школа;
  • 1839 рік – Луї Даґером зроблене перше фотознімання Місяця;
  • 1843 рік – в Дрездені відбувається перша постановка опери Ріхарда Вагнера «Летючий голландець»;
  • 1870 рік – починається спорудження Бруклінського мосту;
  • 1874 рік – іспанські кортеси змусили президента Костелара піти у відставку;
  • 1882 рік – американський промисловець Джон Девісон Рокфеллер створює трест «Стандарт ойл»;
  • 1936 рік – науковцями Володимиром Зворикіним та Джорджем Мортоном продемонстрована електронна трубка, чутлива до ультрафіолетових й інфрачервоних променів. Досягнення вважають одним з найважливіших кроків у розвитку телебачення;
  • 1944 рік – вперше гелікоптери застосували в бою;
  • 1992 рік – Еквадор, Ефіопія, Лаос, Панама, Греція визнають незалежність України.

Іменини

День ангела святкують: Сильвестр, Василь, Серафим, Юліана.

