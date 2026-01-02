Полтавщина: в новорічну ніч група людей застрягла на човні посеред Дніпра

Троє людей застрягли на човні серед криги приблизно за 200 метрів від берега

У селищі Градизьк Полтавської області в новорічну ніч сталася надзвичайна ситуація на річці Дніпро. Близько опівночі 31 грудня до Служби порятунку надійшло повідомлення про трьох людей, які застрягли на човні серед криги приблизно за 200 метрів від берега, пише «Главком».

За інформацією ДСНС у Полтавській області, на човні перебували двоє чоловіків та жінка. Один із чоловіків зміг самостійно дістатися берега по кризі і повідомив про небезпеку.

Інший чоловік намагався вибратися сам, але почав провалюватися під лід і виснажився, після чого став кликати на допомогу. Рятувальники Градизької місцевої пожежної охорони застосували рятувальну мотузку та витягли його на відстані близько 50 метрів від берега.

Для порятунку жінки, яка залишалася в човні, залучили аероглісер – спеціальний плавзасіб, здатний рухатись по кризі, щоб безпечно дістати її на берег.

