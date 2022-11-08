Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дрони, авто й зимова гума: Parimatch продовжує посилювати ЗСУ

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Дрони, авто й зимова гума: Parimatch продовжує посилювати ЗСУ
Бійці отримали 17 автомобілів
фото: Parimatch

Компанія надсилає допомогу відштовхуючись від потреб конкретних підрозділів

Дев’ятий місяць поспіль Parimatch працює в форматі технологічного підсилення української армії, підтримуючи ЗСУ в боротьбі за українську незалежність. Компанія продовжує купувати та відправляти на передову лінію фронту обладнання, автомобілі і медичні засоби.

Відштовхуючись від потреб конкретних підрозділів, Parimatch передав українським захисникам 11 дронів і дельтаплан, а також 17 автомобілів, 172 одиниць зимової гуми і чотири комплекти броньованої гуми. Крім того, компанія допомогла з комплектуючими для польового утеплення бійців і медичним обладнанням для відновлення на передовій. 

«Щодня наші люди, наші міста зазнають атак з боку російської армії. І кожний удар по об’єктах інфраструктури, жилим будинкам чи дитячим майданчикам викликає єдину можливу відповідну реакцію. Ще більше згуртованості суспільства та дужчу підтримку ЗСУ. А отже, ми відправляємо на передову додаткову кількість сучасного та потрібного наших захисникам обладнання, яке наближатиме нашу перемогу», – Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення бренд Parimatch надав допомогу Україні на понад 280 млн гривень, основна частина – допомога ЗСУ.  Зокрема, компанія на постійній основі забезпечує армію засобами індивідуального захисту, військовим обладнанням, а з настанням холодів теплим одягом та відповідним взуттям. 

Теги: армія волонтер допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ надзвичайно майстерно опановують військову техніку 
Посол Великої Британії пояснила, чим українська армія здивувала НАТО 
Вчора, 11:55
Експерт зазначив, що Росія відчуває дефіцит артилерії 
Воюють 70-річними гаубицями: в армії окупантів помітні проблеми з озброєнням
6 листопада, 11:11
Чергову атаку росіян відбито від Білогорівки
На Луганщині ЗСУ підірвали російський склад палива та боєприпасів (відео)
Сьогодні, 09:11

Суспільство

Життя без світла, тепла, води і туалету. Досвід виживання у багатоповерхівці Чернігова
Життя без світла, тепла, води і туалету. Досвід виживання у багатоповерхівці Чернігова
Дрони, авто й зимова гума: Parimatch продовжує посилювати ЗСУ
Дрони, авто й зимова гума: Parimatch продовжує посилювати ЗСУ
СБУ оголосила полювання на суддів із російськими паспортами
СБУ оголосила полювання на суддів із російськими паспортами
Харчування і ліки: що потрібно, аби вижити? Поради тих, хто витримав російську облогу Чернігова 
Харчування і ліки: що потрібно, аби вижити? Поради тих, хто витримав російську облогу Чернігова 
Головне за ніч: нова «Мрія» України та переговори з Нетаньяху
Головне за ніч: нова «Мрія» України та переговори з Нетаньяху
Як отримати свідоцтво про смерть, якщо родич помер на окупованій території
Як отримати свідоцтво про смерть, якщо родич помер на окупованій території

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Переговори з Росією: Банкова зробила заяву
120K
Посол заявив про велику проблему для України з території Білорусі
95K
Переговори України з РФ: США і НАТО назвали важливу умову
71K
Переговори України та РФ: Макрон сказав, коли це має статися
62K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції, заборони
24K
Україна розпочала будівництво нової «Мрії»: 30% комплектуючих для літака вже зібрано

Новини

Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Сьогодні, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
Вчора, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
Вчора, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
5 листопада, 07:16

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту