Пані посол США пояснила, чим українська армія здивувала НАТО
«Війна показала, наскільки українські Збройні сили здатні діяти зі стандартним обладнанням НАТО»
Війна Росії проти України показала, наскільки українські Збройні сили здатні діяти зі стандартним обладнанням НАТО. Відтак в контексті вступу України а НАТО на перший план виходять не потреби реформ, а політичні рішення країн-членів. Про це розповіла пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, пише «Інтерфакс-Україна».
«Мені шкода, що їм (ЗСУ – ред.) довелося пройти перевірку в цьому. Раніше йшлося про інституційну реформу оборонних механізмів, оборонних закупівель, людських ресурсів оборони тощо, де, як ми всі знаємо, попереду ще досить багато роботи. Думаю, що будь-кому, хто працює в оборонній сфері в Україні, може бути дуже важко думати про такі речі зараз, коли ваші станції бомблять росіяни. І це важливо не лише для питання вступу чи не вступу до НАТО, це справді важливо для того, щоб у майбутньому мати сильні Збройні сили», – каже пані Сіммонс.
Українським військовим потрібні не просто високі виплати: їм потрібні прозорі можливості кар’єрного зростання, їм потрібно, щоб була викорінена корупція в частині оборонних закупівель, щоб вони могли довіряти тому, що все закуповується та відстежується належним чином. Це робить інституцію сильнішою, що, у свою чергу, означає, що вона може краще підтримувати свою армію.
Щодо гарантій безпеки для України до вступу в НАТО, то пані посол вважає правильним вести дискусію щодо того, якими вони мають бути.
«Я також вважаю правильним те, що нам усім разом потрібно буде визначити, який вигляд вони матимуть. Я все ще вважаю, що у нас є простір, щоб визначити, як вони виглядатимуть, зокрема, чи стосуватимуться вони зброї, чи забезпечення того, щоб Україна просто стала надто складною для вторгнення в майбутньому з точки зору її власних можливостей, чи безпекових гарантій політичного плану. Формальна частина все ще обговорюється. Але немає сумніву, що ми зараз підтримуємо розмову в принципі», – каже Сіммонс.
Нещодавно глава Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Крістоф Хойсген заявив: питання членства України в НАТО більше не повинно викликати ні в кого сумнівів у Європі, оскільки Росія змінила правила гри.
Раніше Чехія підтвердила, що підтримає членство нашої країни в Північноатлантичному альянсі.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевняє, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї залишається низькою. Однак у НАТО все одно розглядають можливі ризики та серйозно сприймають загрозу.
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