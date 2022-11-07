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Пані посол США пояснила, чим українська армія здивувала НАТО 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Пані посол США пояснила, чим українська армія здивувала НАТО 
ЗСУ надзвичайно майстерно опановують військову техніку 
фото: Генштаб

«Війна показала, наскільки українські Збройні сили здатні діяти зі стандартним обладнанням НАТО» 

Війна Росії проти України показала, наскільки українські Збройні сили здатні діяти зі стандартним обладнанням НАТО. Відтак в контексті вступу України а НАТО на перший план виходять не потреби реформ, а політичні рішення країн-членів. Про це розповіла пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, пише «Інтерфакс-Україна».

«Мені шкода, що їм (ЗСУ – ред.) довелося пройти перевірку в цьому. Раніше йшлося про інституційну реформу оборонних механізмів, оборонних закупівель, людських ресурсів оборони тощо, де, як ми всі знаємо, попереду ще досить багато роботи. Думаю, що будь-кому, хто працює в оборонній сфері в Україні, може бути дуже важко думати про такі речі зараз, коли ваші станції бомблять росіяни. І це важливо не лише для питання вступу чи не вступу до НАТО, це справді важливо для того, щоб у майбутньому мати сильні Збройні сили», – каже пані Сіммонс. 

Українським військовим потрібні не просто високі виплати: їм потрібні прозорі можливості кар’єрного зростання, їм потрібно, щоб була викорінена корупція в частині оборонних закупівель, щоб вони могли довіряти тому, що все закуповується та відстежується належним чином. Це робить інституцію сильнішою, що, у свою чергу, означає, що вона може краще підтримувати свою армію. 

Щодо гарантій безпеки для України до вступу в НАТО, то пані посол вважає правильним вести дискусію щодо того, якими вони мають бути.

«Я також вважаю правильним те, що нам усім разом потрібно буде визначити, який вигляд вони матимуть. Я все ще вважаю, що у нас є простір, щоб визначити, як вони виглядатимуть, зокрема, чи стосуватимуться вони зброї, чи забезпечення того, щоб Україна просто стала надто складною для вторгнення в майбутньому з точки зору її власних можливостей, чи безпекових гарантій політичного плану. Формальна частина все ще обговорюється. Але немає сумніву, що ми зараз підтримуємо розмову в принципі», – каже Сіммонс.

Нещодавно глава Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Крістоф Хойсген заявив: питання членства України в НАТО більше не повинно викликати ні в кого сумнівів у Європі, оскільки Росія змінила правила гри.  

Раніше Чехія підтвердила, що підтримає членство нашої країни в Північноатлантичному альянсі. 

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевняє, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї залишається низькою. Однак у НАТО все одно розглядають можливі ризики та серйозно сприймають загрозу. 

Теги: армія війна корупція посол росіяни Україна НАТО

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