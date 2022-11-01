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Залізні коні на службі: Parimatch передав 17 авто для ЗСУ у жовтні

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Залізні коні на службі: Parimatch передав 17 авто для ЗСУ у жовтні
Мікроавтобуси та повнопривідні позашляховики залишаються найзатребуванішими транспортними засобами серед армійців
фото: Parimatch

Автівки потрібні як для виконання завдань на лінії фронту, так і для порятунку життів військових

У рамках безперервної допомоги армії бренд Parimatch у жовтні забезпечив ЗСУ 17 автівками вартістю 4 мільйона гривень. У цілому, з перших днів повномасштабної війни компанія передала на потреби українських захисників і захисниць 136 автомобілів.

Мікроавтобуси та повнопривідні позашляховики залишаються найзатребуванішими транспортними засобами серед армійців. Автівки потрібні як для виконання завдань на лінії фронту, так і для порятунку життів військових. 

Parimatch користується будь-якою нагодою впродовж 2022 року, щоб придбати автомобілі для української армії та максимального оперативно доправити їх на передову. У жовтні компанії вдалося забезпечити кілька підрозділів ЗСУ 17 всюдихідними та швидкісними авто на загальну суму 4 мільйона гривень.

«Мобільність, швидкість у прийнятті рішень та високий рівень самоорганізації наших військових дозволяють проводити успішні захисні та наступальні воєнні дії. Дії, які дивують і водночас надихають весь світ. Не в останню чергу вони можливі завдяки техніці, яку соціально відповідальний бізнес і волонтери передають на фронт. Ми, як і вся Україна, віримо в перемогу і щоденно працюємо для її наближення», – підсумувала CEO Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

Загалом, за 8 місяців повномасштабної війни бренд Parimatch спрямував 280 млн грн на допомогу Збройним силам України та партнерським гуманітарним ініціативам для підтримки людей, що постраждали від воєнних дій.

Теги: бізнес позашляховики Україна фронт допомога ЗСУ

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