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Кулеба розповів, із чого починаються всі телефонні розмови Зеленського

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кулеба розповів, із чого починаються всі телефонні розмови Зеленського
У кожній телефонній розмові президента звучить запит на снаряди, бронетехніку й танки
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Снаряди для України нині є особливим пріоритетом

Кожна телефонна розмова президента Володимира Зеленського починається з прохання надати Україні снаряди. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.

Глава МЗС зазначив, що, крім снарядів, у кожній телефонній розмові президента є запит на бронетехніку й танки.

«У Давосі всі мої зустрічі починалися з теми снарядів. Це особливий пріоритет. Чому немає необхідної кількості снарядів – на жаль, наші партнери вчасно не запустили нові виробничі потужності, вони давали снаряди зі складів, купували в третіх країнах і передавали нам, але ця річка перетворилася на струмок і його треба доповнити новим виробництвом», – наголосив Кулеба.

Він нагадав, що розмови про потребу ЗСУ у снарядах піднімалися ще на початку 2023 року.

«А тепер партнери всі визнають, що це була помилка, і роблять все, щоб у солдатів були снаряди на фронті. У жодній історії війни 20 століття країна, яка просила зброю у партнерів, не отримала її вчасно, так влаштований світ. Питання, чи отримаєш зрештою те, що потрібно. Час є першорядним для наших людей», – зауважив міністр.

Водночас він нагадав, що для тих, хто ухвалює рішення про передачу озброєння, є свої процедури.

«Коли Велика Британія на початку Другої світової війни звернулася до США за підтримкою, вона спочатку її не отримала. Жодна інша країна у світі не мобілізувала таку велику кількість зброї за такий короткий проміжок часу для ведення оборонної війни, Україна – це номер 1 у світовій історії», – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, що Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, він включатиме боєприпаси.

До слова, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел.

Теги: Володимир Зеленський Дмитро Кулеба озброєння боєприпаси

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