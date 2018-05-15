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    Двоє українських альпіністів після сходження на Еверест застрягли на висоті 6400 метрів

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    <p>Лідер групи українських альпіністів Тарас Поздній</p>
    Фото: «Кулуар»

    Лідер групи українських альпіністів Тарас Поздній

    Альпіністи застрягли у зв’язку з погіршенням стану здоров'я

    Двоє українських альпіністів, які 14 травня у складі групи піднялися на найвизу гору світу Еверест, не можуть спуститись. Вони застрягли на висоті 6400 метрів у другому таборі у зв’язку з погіршенням стану здоров'я

    Про це у Facebook повідомила львівська активістка Наталія Шелестак.

    «При спуску вниз на висоті 6400 різко погіршився стан! Страхова компанія ERV відмовляється оплатити вертоліт! Хлопці навіть без спальних мішків!», – написала вона.

    Як відомо, троє українських туристів 14 травня підкорили Еверест. Лідер групи Тарас Поздній планував закінчити маршрут через вершину Лхоцзе.

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    Інформацію про те, що Тарас Поздній застряг при спуску також підтвердили у туристичному клубі «Кулуар». Там розповіли, що в альпіністів є на двох: спальник, намет, пухові костюми, кисень. Очікується, що 16 травня з самого ранку за ними прилетить вертоліт. Разом з альпіністами присутні шерпи.

    Третій учасник групи Дмитро Семеренко спустився в базовий табір.

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