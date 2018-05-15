Двоє українських альпіністів після сходження на Еверест застрягли на висоті 6400 метрів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: «Кулуар» Лідер групи українських альпіністів Тарас Поздній

Альпіністи застрягли у зв’язку з погіршенням стану здоров'я

Двоє українських альпіністів, які 14 травня у складі групи піднялися на найвизу гору світу Еверест, не можуть спуститись. Вони застрягли на висоті 6400 метрів у другому таборі у зв’язку з погіршенням стану здоров'я

Про це у Facebook повідомила львівська активістка Наталія Шелестак.

«При спуску вниз на висоті 6400 різко погіршився стан! Страхова компанія ERV відмовляється оплатити вертоліт! Хлопці навіть без спальних мішків!», – написала вона.

Як відомо, троє українських туристів 14 травня підкорили Еверест. Лідер групи Тарас Поздній планував закінчити маршрут через вершину Лхоцзе.

Інформацію про те, що Тарас Поздній застряг при спуску також підтвердили у туристичному клубі «Кулуар». Там розповіли, що в альпіністів є на двох: спальник, намет, пухові костюми, кисень. Очікується, що 16 травня з самого ранку за ними прилетить вертоліт. Разом з альпіністами присутні шерпи.

Третій учасник групи Дмитро Семеренко спустився в базовий табір.