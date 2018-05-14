Українські альпіністи піднялись на Еверест
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З сьогодні на завтра очільник групи Тарас має намір здійснити сходження на Лходзе
У понеділок, 14 травня, група з трьох українських альпіністів підкорила гору Еверест. Про це «УНН» повідомила керівник прес-центру експедиції Яна Ростем.
До складу групи ввійшли: львів’янин Роман Городечний, дніпрянин Дмитро Семеренко та очільник групи Тарас Поздній.
«Сьогодні, 14.05, о 9:10 по непальському часу (6:35 по українському) команда стояла на вершині світу»,- повідомила Яна Ростем.
З сьогодні на завтра очільник групи Тарас має намір здійснити сходження на Лходзе.
«Якщо йому це вдасться, він стане 87 людиною у світі, яка здійснила траверс Еверест та Лхоцзе, та першим українцем», - додала керівник прес-центру експедиції.
Раніше повідомлялося, що китайський 69-річний альпініст Ся Бою, який пережив подвійну ампутацію ніг, підкорив Еверест, досягнувши висоти 8848 метрів з п'ятої спроби. Він став першим представником Китаю, який зміг успішно досягти вершини гори з протезами замість ніг.