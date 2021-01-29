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    В Одеській області 85-річна пенсіонерка загинула через куріння у ліжку

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    Ще одну постраждалу доставили до лікарні - В Одеській області 85-річна пенсіонерка загинула через куріння у ліжку
    Ще одну постраждалу доставили до лікарні
    Фото: ДСНС

    Жінка загинула через куріння у ліжку

    Жінка 1936 року народження сьогодні вранці загинула під час пожежі у своїй квартирі у Біляївці.

    У ДСНС повідомили, що також постраждала 69-річна жінка, яка знаходилася на місці подій. Вона отримала отруєння продуктами горіння і у стані середньої тяжкості була госпіталізована.

    Фото: ДСНС
    Фото: ДСНС

    За попередньою інформацією, пожежа почалася через те, що господиня квартири курила у ліжку. Пожежа на площі 10 кв. м ліквідували о 9:54.

    Нагадаємо, що в Одесі під час пожежі з будинку евакуювали 25 осіб.

    Теги: пожежа ДСНС отруєння Одещина жінка
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