В Одеській області 85-річна пенсіонерка загинула через куріння у ліжку
Ще одну постраждалу доставили до лікарні
Фото: ДСНС
Жінка загинула через куріння у ліжку
Жінка 1936 року народження сьогодні вранці загинула під час пожежі у своїй квартирі у Біляївці.
У ДСНС повідомили, що також постраждала 69-річна жінка, яка знаходилася на місці подій. Вона отримала отруєння продуктами горіння і у стані середньої тяжкості була госпіталізована.
Фото: ДСНС
За попередньою інформацією, пожежа почалася через те, що господиня квартири курила у ліжку. Пожежа на площі 10 кв. м ліквідували о 9:54.
Нагадаємо, що в Одесі під час пожежі з будинку евакуювали 25 осіб.