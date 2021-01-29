В Одеській області 85-річна пенсіонерка загинула через куріння у ліжку

Ще одну постраждалу доставили до лікарні

Жінка загинула через куріння у ліжку

Жінка 1936 року народження сьогодні вранці загинула під час пожежі у своїй квартирі у Біляївці.

У ДСНС повідомили, що також постраждала 69-річна жінка, яка знаходилася на місці подій. Вона отримала отруєння продуктами горіння і у стані середньої тяжкості була госпіталізована.

Фото: ДСНС

За попередньою інформацією, пожежа почалася через те, що господиня квартири курила у ліжку. Пожежа на площі 10 кв. м ліквідували о 9:54.

Нагадаємо, що в Одесі під час пожежі з будинку евакуювали 25 осіб.