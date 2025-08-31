Екологиня розповіла, які нові бур’яни та комахи з’явилися в Україні через глобальне потепління

Нова погодна реальність прямо впливає на те, які живі істоти краще почуваються у нашому нинішньому кліматі

Глобальне потепління впливає не лише на щоденну погоду в Україні, але й на живий світ природи навколо нас. Одні види рослин і тварин зникають, інші – з’являються. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

«В Україні зміни клімату проявляються у більш інтенсивних літніх посухах, особливо на півдні та сході країни, що негативно впливає на сільське господарство. Західні регіони дедалі частіше потерпають від паводків і повеней через рясні зливи. Зростає й частота та інтенсивність екстремальних погодних явищ: хвиль спеки, сильних буревіїв та лісових пожеж, які раніше не мали такої сили та регулярності. Наприклад, у останні роки у Черкаській, Київській та Одеській областях фіксують рекордно спекотні літо та черги посух», – розповідає фахівчиня.

Вона наголошує, що нова погодна реальність прямо впливає на те, які живі істоти краще почуваються у нашому нинішньому кліматі.

«Весна настає раніше, вегетаційний сезон подовжується, що змінює міграційні маршрути птахів, цикли розмноження тварин і поширення шкідників. В Україні це проявляється появою нових видів комах-шкідників, таких як клопи, і агресивних бур’янів, таких як амброзія, що раніше не зустрічалися у певних регіонах», – каже Тимочко.

Раніше кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух розповідала «Главкому» , що глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов.

Також уже до середини століття тривалість літа в Україні може зрости до 150-180 днів на рік. Температура повітря теж постійно зростатиме, тож у одній із областей навіть з’явиться пустеля.