Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Екологиня розповіла, які нові бур’яни та комахи з’явилися в Україні через глобальне потепління

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Екологиня розповіла, які нові бур’яни та комахи з’явилися в Україні через глобальне потепління
Амброзія стає усе більш поширеною в Україні
фото з відкритих джерел

Нова погодна реальність прямо впливає на те, які живі істоти краще почуваються у нашому нинішньому кліматі

Глобальне потепління впливає не лише на щоденну погоду в Україні, але й на живий світ природи навколо нас. Одні види рослин і тварин зникають, інші – з’являються. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

«В Україні зміни клімату проявляються у більш інтенсивних літніх посухах, особливо на півдні та сході країни, що негативно впливає на сільське господарство. Західні регіони дедалі частіше потерпають від паводків і повеней через рясні зливи. Зростає й частота та інтенсивність екстремальних погодних явищ: хвиль спеки, сильних буревіїв та лісових пожеж, які раніше не мали такої сили та регулярності. Наприклад, у останні роки у Черкаській, Київській та Одеській областях фіксують рекордно спекотні літо та черги посух», – розповідає фахівчиня.

Вона наголошує, що нова погодна реальність прямо впливає на те, які живі істоти краще почуваються у нашому нинішньому кліматі.

«Весна настає раніше, вегетаційний сезон подовжується, що змінює міграційні маршрути птахів, цикли розмноження тварин і поширення шкідників. В Україні це проявляється появою нових видів комах-шкідників, таких як клопи, і агресивних бур’янів, таких як амброзія, що раніше не зустрічалися у певних регіонах», – каже Тимочко.

Раніше кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух розповідала «Главкому» , що глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов.

Також уже до середини століття тривалість літа в Україні може зрости до 150-180 днів на рік. Температура повітря теж постійно зростатиме, тож у одній із областей навіть з’явиться пустеля.

Читайте також:

Теги: Україна повітря рослини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Ексміністр розповів, із якою небезпекою зіткнеться Україна після припинення бойових дій
Ексміністр розповів, із якою небезпекою зіткнеться Україна після припинення бойових дій
Екологиня розповіла, які нові бур’яни та комахи з’явилися в Україні через глобальне потепління
Екологиня розповіла, які нові бур’яни та комахи з’явилися в Україні через глобальне потепління
Стало відомо, коли й де відбудеться прощання з Андрієм Парубієм
Стало відомо, коли й де відбудеться прощання з Андрієм Парубієм
У Львові на місце вбивства Андрія Парубія люди приносять лампадки та квіти
У Львові на місце вбивства Андрія Парубія люди приносять лампадки та квіти
На Миколаївщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами: є загиблі
На Миколаївщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами: є загиблі
Боронив Україну з 2014 року. Згадаймо Олександра Броннікова
Боронив Україну з 2014 року. Згадаймо Олександра Броннікова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
4777
Календар рибалки на вересень 2025 року: коли і на що клює найкраще
4683
Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія
3692
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3579
Росіяни використовують Каховське водосховище, щоб наблизитися до Запоріжжя

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua