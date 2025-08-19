Непомітні працівники міста: чому бджоли важливіші для екології, ніж ми думаємо

Люди часто не помічають цієї щоденної праці, але бджоли є основою міського біорізноманіття

Бджоли є невід'ємною частиною міської екосистеми, і їхня роль не обмежується лише природними ландшафтами. Ці комахи запилюють дерева, квітники та рослини у парках, на клумбах і навіть на балконах житлових будинків, що є критично важливим для міської флори. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Роль бджіл у міському середовищі

Завдяки запиленню бджоли сприяють відновленню міських зелених насаджень, які, у свою чергу:

Очищають повітря від пилу та токсинів.

Знижують температуру під час спеки.

Запобігають деградації ґрунтів та підтримують стабільність екології міста.

«Ми часто не помічаємо цієї щоденної праці, але бджоли є основою міського біорізноманіття. І завдяки запиленню рослин бджоли забезпечують появу плодів і насіння, підтримують продовольчу безпеку та різноманіття харчових культур. Дослідження показують, що близько 70% сільськогосподарських і декоративних культур залежать від комах-запилювачів», –зазначають у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Для підтримки популяції бджіл та інших корисних комах у всіх районах Києва комунальні підприємства облаштували спеціальні будиночки для комах зі спеціальних природних матеріалів. Ці конструкції є додатковим прихистком для запилювачів у міських умовах.

Нагадаємо, в Україні до 70% врожаю залежить від запилення бджолами рослин. Проте через війну спостерігається суттєве зменшення кількості бджіл. Внаслідок російської агресії в Україні зменшується кількість пасічників. Зниження кількості бджіл є світовою проблемою, яка має колосальні обсяги. Також наразі в нашій країні спостерігається різке падіння медозбору.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році українські пасічники можуть зібрати на третину менше меду, ніж торік. Все це внаслідок заморозків, дощів та отруєння бджіл. Також цьогоріч весну супроводжували пізні й сильні заморозки, затяжне похолодання, дощі з градом. Все це суттєво вплинуло на цвітіння рослин у період першого медозбору та на сам медозбір. Це стосується не тільки України, зі США та Європи надходять ще гірші новини: втрати, отруєння бджіл та погодні аномалії.