Екологи в Одесі взялись досліджувати «цвітіння» Чорного моря

Наразі дослідження тривають

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу почала дослідження масового скупчення водоростей, яке спостерігається на узбережжі Одеси. За словами екологів, хвилі прибивають до берега водорості, через що вода набуває неприродного зеленого, жовтого або коричневого відтінку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

Зазвичай, це сезонне явище, що пов’язане з підвищенням температури води. Однак надлишок забруднюючих речовин у морі також може посилювати цей процес.

фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Щоб з’ясувати причини та масштаби «цвітіння» води, державні інспектори відібрали проби морської води в тих зонах міста, де водорості утворили суцільний шар на поверхні.

фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Наразі дослідження тривають. Оприлюднення результатів лабораторного аналізу очікується після їх завершення.

Нагадаємо, після штормового вітру та високих хвиль, які вирували на узбережжі Одещини нещодавно, берегову смугу Одеси засипало тоннами водоростей.