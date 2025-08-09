Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Екологи в Одесі взялись досліджувати «цвітіння» Чорного моря

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Екологи в Одесі взялись досліджувати «цвітіння» Чорного моря
Оприлюднення результатів лабораторного аналізу очікується після їх завершення
фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Наразі дослідження тривають

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу почала дослідження масового скупчення водоростей, яке спостерігається на узбережжі Одеси. За словами екологів, хвилі прибивають до берега водорості, через що вода набуває неприродного зеленого, жовтого або коричневого відтінку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

Зазвичай, це сезонне явище, що пов’язане з підвищенням температури води. Однак надлишок забруднюючих речовин у морі також може посилювати цей процес.

Екологи в Одесі взялись досліджувати «цвітіння» Чорного моря фото 1
фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Щоб з’ясувати причини та масштаби «цвітіння» води, державні інспектори відібрали проби морської води в тих зонах міста, де водорості утворили суцільний шар на поверхні.

Екологи в Одесі взялись досліджувати «цвітіння» Чорного моря фото 2
фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Наразі дослідження тривають. Оприлюднення результатів лабораторного аналізу очікується після їх завершення.

Нагадаємо, після штормового вітру та високих хвиль, які вирували на узбережжі Одещини нещодавно, берегову смугу Одеси засипало тоннами водоростей.

Читайте також:

Теги: Одеса Чорне море екологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після удару розгорілася пожежа
Удари безпілотниками по РФ, атака на Україну: головне за ніч
4 серпня, 05:54
Проблема не зупиняє курортний сезон в Одесі
Прибирають тракторами: пляжі Одещини накрило водоростями
1 серпня, 11:56
Одесу атакували БпЛА
В Одесі пролунали вибухи
27 липня, 13:29
Пошукові-рятувальні роботи на місці удару завершені
Атака дронів на Одесу. Рятувальники знайшли тіло 32-річного чоловіка
24 липня, 20:23
Одеса пережила чергову масовану атаку
Атака на Одесу: є поранені, зруйновано дев'ятиповерхівку (фото, відео)
24 липня, 07:41
В Одесі працює ППО
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
24 липня, 01:58
Лисиці у Бердичівському районі Житомирщини, 3 липня 2025 року
Дикі тварини масово з’являються у містах та біля осель: зоолог пояснив ризики
22 липня, 18:26
Постраждала одна людина внаслідок атаки РФ
РФ вдарила по Одесі: є постраждала, зайнялася пожежа на парковці
22 липня, 06:41
Полоз, якого побачили у липні 2025 року у Верхньодніпровську на Дніпропетровщині
Найбільші змії Європи активізувались в Україні: експерт пояснив, чи варто панікувати
11 липня, 11:06

Новини

Екологи в Одесі взялись досліджувати «цвітіння» Чорного моря
Екологи в Одесі взялись досліджувати «цвітіння» Чорного моря
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
Відпочинок з дітьми на Одещині: ціни, цікаві місця, важливі правила
Відпочинок з дітьми на Одещині: ціни, цікаві місця, важливі правила
Україна відновила судноплавство каналом гирла «Бистре»
Україна відновила судноплавство каналом гирла «Бистре»
Росіяни атакували газову станцію на Одещині
Росіяни атакували газову станцію на Одещині
На Одещині водій мопеда влаштував стрілянину з поліцейськими, один правоохоронець загинув
На Одещині водій мопеда влаштував стрілянину з поліцейськими, один правоохоронець загинув

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
4350
Нацбанк поскаржився Свириденко на роздуті амбіції Смілянського
2729
Офіс президента прокоментував конфлікти цивільних з ТЦК
2607
Командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру за наказ захопити українське судно
2553
38-річна українська олімпійська чемпіонка вперше стала мамою

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua