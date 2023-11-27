Ексдиректор ресторану Тищенка під час війни став власником майна вартістю понад $1 млн – розслідування

17 червня 2022 р. на Вакальчука оформили будинок на 322 м² у Козині та дві ділянки на березі озера під маєтком

Екскерівник вже закритого ресторану «Велюр», який належав Миколі Тищенку, влітку 2022-го став власником маєтку з басейном в Козині і землі під ним, квартири в столичному будинку, де раніше працював «Велюр», і преміального мікроавтобуса Mercerdes-Benz. Мікроавтобус регулярно використовує народний депутат Тищенко. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

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Сергій Вакальчук – колишній директор ТОВ «ВКФ «Римід» (юрособа ресторану «Велюр»), співвласником якого до депутатства був Микола Тищенко.

Журналісти встановили, що 17 червня 2022 р. на Вакальчука оформили будинок на 322 м² у Козині та дві ділянки на березі озера під маєтком. У двоповерховому будинку є чотири спальні, кінотеатр, спортзала, відкритий басейн, баня, дитячий майданчик, гараж на дві автівки тощо. Орієнтовна вартість будинку може складати від $888 тис. до $1,8 млн (з такими цінниками він виставлявся на продаж упродовж 2022-2023 рр).

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Того ж дня, 17 червня 2022 р., Вакальчук став власником квартири площею майже 100 м² у будинку, де розташовувався ресторан “Велюр”. Приблизна ринкова вартість подібного помешкання – $270-290 тис. Усю згадану нерухомість оформили на екскерівника ресторану Тищенка протягом півгодини.

Крім того, наприкінці серпня 2022 р. Вакальчук став власником преміального мікроавтобуса Mercerdes-Benz V250 2016-го р.в. вартістю понад $50 тисяч. Цей мікроавтобус вже з 1 жовтня 2022 р. почав світитись у публікаціях Миколи Тищенка та його дружини у соцмережах. Тищенко їздив ним на деокуповані райони Харківщини та Херсонщини, з візитом до шахрайських колл-центрів в Києві, а також з перевіркою пішохідного перехода в Ужгород.

Також цей автомобіль редакція Bihus.Info зафіксувала під Верховною Радою у день пленарного засідання, яке відвідував Микола Тищенко.

За інформацією журналістів, офіційних доходів, яких би вистачило на зазначені покупки, Сергій Вакальчук не мав. У власному побуті колишній директор «Велюра» використовував Opel Vectra 2008-го року виробництва, на його дружину оформлено Opel Corsa 2017-го р.в. Напередодні повномасштабного вторгнення Вакальчук найімовірніше жив під Києвом у квартирі в одному з ЖК у Чайках (на це вказують відповідні записи у телефонній книзі, публікації доньки Вакальчука у соцмережах тощо).

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Розшукати Вакальчука за жодною з відомих адрес (навіть у свіжопридбаному будинку в Козині) журналістам не вдалось. Він також не відреагував на телефонні дзвінки і повідомлення. Народний депутат Микола Тищенко залишив передані йому через помічницю запитання журналістів без коментарів.

Нагадаємо, у вересні 2023-го Микола Тищенко був одним з двох народних депутатів, хто проголосував проти відкриття електронних декларацій.

Тищенко – народний депутат, обраний від партії «Слуга народу» у серпні 2019-го, його виключили з фракції на початку 2023-го. Політик неодноразово ставав фігурантом розлідувань Bihus.Info.

У квітні 2020-го редакція з’ясувала, що ресторан Миколи Тищенка «Велюр», попри карантинні обмеження, приймав відвідувачів.

У травні 2020 р. фірма сестри нардепа Юлії Тищенко ПП «Експрес-К» отримала підряд вартістю понад 16 млн грн на роботи по будівництву транспортної розв’язки на Лівому березі Києва.

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У соцмережах політика та його дружини Алли Барановської Bihus.Info знайшли будинок, яким пара періодично користувалася. Однак, його не було у деклараціях Миколи Тищенка. Будинок був оформлений на Людмилу Сітак. У квартирі її сина Віталія Сітака в елітному ЖК PecherSKY також «безкоштовно» проживала родина нардепа, відповідно до його декларації.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну журналісти оприлюднили записи розмов Тищенка, з яких випливає, що політик намагався піаритися на допомозі військовим. Наприклад, передавав від свого імені автівки швидкої допомоги, які придбав київський забудовник Артур Мхітарян.

Як виявили журналісти Bihus.Info, 14 листопада 2023 р. народний депутат України Микола Тищенко та його дружина Алла Барановська подали заяву про розірвання шлюбу.