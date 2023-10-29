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Постраждав, захищаючи бабусь і дідусів: Тищенко розповів, хто на нього напав

Надія Карбунар
glavcom.ua
Постраждав, захищаючи бабусь і дідусів: Тищенко розповів, хто на нього напав
Микола Тищенко взявся захищати стареньких
фото: скріншот із відео

За словами Тищенка, він захищав пансіонат від рейдерського захоплення

Скандальний народний депутат Микола Тищенко, колишній представник фракції «Слуга Народу» прокоментував напад на себе у Брюховичах, що неподалік Львова. Про це він написав на сторінці у Facebook.

За словами нардепа, він постраждав, «захищаючи бабусь та дідусів». Він пояснив, що до нього «на приймальню» звернулись працівники та пацієнти пансіонату із проханням захистити їх від рейдерського захоплення та виселення на вулицю. За словами Тищенка, йдеться про львівського бізнесмена Андрія Завадського, який нібито незаконно захопив 2 гектари комунальної землі в Брюховичах. Нардеп додав, що вони «боролися з цією мафією до пізньої ночі».

Постраждав, захищаючи бабусь і дідусів: Тищенко розповів, хто на нього напав фото 1

Тищенко розповів, що його вдарив начальник охорони львівського бізнесмена Журбенко Василь.

«На місце злочину приїхав Журбенко Василь, представився начальником охорони від загарбника «Укри»  та…співпрацівником Інтерполу. В його автівці на підробних номерних знаках було виявлено багато камер та фотоловушки. Яку розвідку він здійснює під час війни та на користь якої держави – нехай встановлюють відповідні служби. Він поводив себе дуже агресивно, принижував моїх помічників, провокував поліцію та всіх присутніх. Публічно залякував та погрожував жінкам, працівницям пансіонату. Постраждалі дали свідчення. Про все це було написано заяви за ст. 190, 358, 28, 191 ККУ», – повідомив він.

Тищенко заявив, що Журбенко напав на нього в присутності поліції. Він підтвердив, що відкрито кримінальне провадження про напад на нього під час виконання депутатських повноважень.

Нагадаємо, у Львівській області стався напад на народного депутата Миколу Тищенка, колишнього представника фракції «Слуга народу».

Також нещодавно Тищенко показав, як приборкував гучну вечірку ухилянтів у Києві.

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