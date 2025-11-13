Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Екснардеп Томенко показав, на що витратив компенсацію, виграну в Євросуді з прав людини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Екснардеп Томенко показав, на що витратив компенсацію, виграну в Євросуді з прав людини
Микола Томенко направив допомогу військовим
фото: Микола Томенко/Facebook

Томенко: Для мене виграш у Європейському суді був важливим для створення судового прецеденту проти партійної диктатури та кнопкодавства в парламенті

Колишній нардеп Микола Томенко направив свою фінансову компенсацію за рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) для воїнів ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Як і обіцяв: кошти від виграного суду в ЄСПЛ у справі «Томенко проти України» направляю для підтримки наших військових героїв. Щойно спільно із колективом Національної академії СБУ направили для військових 2-ї роти 39-го окремого батальйону безпілотних систем 19-го армійського корпусу тепломаскувальні ковдри, гігієнічні засоби та набір видань нашого «Воюючого Шевченка. Малої світоглядної книжки українського воїна», – йдеться у дописі.

Екснардеп Томенко показав, на що витратив компенсацію, виграну в Євросуді з прав людини фото 1
фото: Микола Томенко/Facebook

Томенко додав: «Для мене виграш у Європейському суді був важливим для створення судового прецеденту проти партійної диктатури та кнопкодавства в парламенті. Тому було б справедливо і правильно, якби кошти від мого виграного суду в ЄСПЛ платили посадовці, які незаконно позбавили мене депутатського мандата, а не воююча держава. Саме тому, я вирішив ці кошти із моєї фінансової компенсації за рішенням Європейського суду з прав людини направити на підтримку військових нашої армії та принагідно закликаю колишніх народних депутатів, прокурорів, суддів… не ганьбитися своїми судовими позовами до держави щодо своїх захмарних спецпенсій та виплат».

Екснардеп Томенко показав, на що витратив компенсацію, виграну в Євросуді з прав людини фото 2
фото: Микола Томенко/Facebook

Нагадаємо, 10 липня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв рішення у справі «Томенко проти України». Судді одноголосно ухвалили, що позбавлення народного депутата Миколи Томенка мандата у 2016 році відбулося з порушенням ст. 3 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.

Зі скаргою до ЄСПЛ Микола Томенко звернувся після того, як 28 липня 2016 року Вищий адміністративний суд відмовив йому у визнанні неправомірним рішення з'їзду «БПП «Солідарність» про позбавлення його депутатського мандата після виходу з фракції, посилаючись на п. 6 ст.  81 Конституції України. ЄСПЛ прийняв цю справу до розгляду в 2017 році.

Читайте також:

Теги: ЄСПЛ Микола Томенко військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Насправді Путіну потрібна не Україна як держава, а контрольована, залежна територія – навіть без видимості суверенітету
Екзистенційна війна Путіна: чому Росія не зупиниться сама
11 листопада, 10:40
Російські FPV-дрони зможуть долітати до великих міст України
Російські FPV-дрони зможуть долітати до великих міст України. Військовий зробив заяву
21 жовтня, 11:10
У третю річницю визволення Херсона російські загарбники не полишають спроб знищити місто
Три роки після деокупації: як живе Херсон на лінії фронту
11 листопада, 12:00
Звинувачення проти кожного з полонених було побудоване тільки на тому, що він служив у батальйоні «Айдар»
РФ засудила 15 полонених бійців «Айдара»
17 жовтня, 13:00
Зеленський: І памʼятаємо кожного й кожну, хто віддав своє життя заради того, щоб Україна збереглась
Зеленський відзначив військових державними нагородами
1 листопада, 11:36
Північна Корея активно вдосконалює свої військові технології завдяки співпраці з Росією
Стало відомо, скільки солдатів КНДР розгорнула поблизу кордону з Україною
5 листопада, 04:33
ЗСУ встановили прапор України на будівлю міськради в Покровську
«Ситуація складна»: аналітики DeepState про бої за Покровськ
5 листопада, 22:44
Удар по військових на Дніпропетровщині: 35-та бригада вийшла з заявою
Удар по військових на Дніпропетровщині: 35-та бригада вийшла з заявою
6 листопада, 00:36
День десантно-штурмових військ Збройних сил України вшановує героїзм, мужність і відданість воїнів-десантників
День десантно-штурмових військ: затверджено нову дату святкування
6 листопада, 20:54

Суспільство

Екснардеп Томенко показав, на що витратив компенсацію, виграну в Євросуді з прав людини
Екснардеп Томенко показав, на що витратив компенсацію, виграну в Євросуді з прав людини
Зазнав смертельного поранення, прикриваючи побратимів. Згадаймо Олександра Мойсеєва
Зазнав смертельного поранення, прикриваючи побратимів. Згадаймо Олександра Мойсеєва
Польський історик: Закон Навроцького про заборону «ідеології бандеризму» вдарить по українцях
Польський історик: Закон Навроцького про заборону «ідеології бандеризму» вдарить по українцях
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 13 листопада 2025
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 13 листопада 2025
В окупованому Бердянську прогриміли вибухи
В окупованому Бердянську прогриміли вибухи
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua