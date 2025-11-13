Екснардеп Томенко показав, на що витратив компенсацію, виграну в Євросуді з прав людини
Томенко: Для мене виграш у Європейському суді був важливим для створення судового прецеденту проти партійної диктатури та кнопкодавства в парламенті
Колишній нардеп Микола Томенко направив свою фінансову компенсацію за рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) для воїнів ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.
«Як і обіцяв: кошти від виграного суду в ЄСПЛ у справі «Томенко проти України» направляю для підтримки наших військових героїв. Щойно спільно із колективом Національної академії СБУ направили для військових 2-ї роти 39-го окремого батальйону безпілотних систем 19-го армійського корпусу тепломаскувальні ковдри, гігієнічні засоби та набір видань нашого «Воюючого Шевченка. Малої світоглядної книжки українського воїна», – йдеться у дописі.
Томенко додав: «Для мене виграш у Європейському суді був важливим для створення судового прецеденту проти партійної диктатури та кнопкодавства в парламенті. Тому було б справедливо і правильно, якби кошти від мого виграного суду в ЄСПЛ платили посадовці, які незаконно позбавили мене депутатського мандата, а не воююча держава. Саме тому, я вирішив ці кошти із моєї фінансової компенсації за рішенням Європейського суду з прав людини направити на підтримку військових нашої армії та принагідно закликаю колишніх народних депутатів, прокурорів, суддів… не ганьбитися своїми судовими позовами до держави щодо своїх захмарних спецпенсій та виплат».
Нагадаємо, 10 липня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв рішення у справі «Томенко проти України». Судді одноголосно ухвалили, що позбавлення народного депутата Миколи Томенка мандата у 2016 році відбулося з порушенням ст. 3 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.
Зі скаргою до ЄСПЛ Микола Томенко звернувся після того, як 28 липня 2016 року Вищий адміністративний суд відмовив йому у визнанні неправомірним рішення з'їзду «БПП «Солідарність» про позбавлення його депутатського мандата після виходу з фракції, посилаючись на п. 6 ст. 81 Конституції України. ЄСПЛ прийняв цю справу до розгляду в 2017 році.
