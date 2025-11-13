Екснардеп Томенко показав, на що витратив компенсацію, виграну в Євросуді з прав людини

Томенко: Для мене виграш у Європейському суді був важливим для створення судового прецеденту проти партійної диктатури та кнопкодавства в парламенті

Колишній нардеп Микола Томенко направив свою фінансову компенсацію за рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) для воїнів ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Як і обіцяв: кошти від виграного суду в ЄСПЛ у справі «Томенко проти України» направляю для підтримки наших військових героїв. Щойно спільно із колективом Національної академії СБУ направили для військових 2-ї роти 39-го окремого батальйону безпілотних систем 19-го армійського корпусу тепломаскувальні ковдри, гігієнічні засоби та набір видань нашого «Воюючого Шевченка. Малої світоглядної книжки українського воїна», – йдеться у дописі.

фото: Микола Томенко/Facebook

Томенко додав: «Для мене виграш у Європейському суді був важливим для створення судового прецеденту проти партійної диктатури та кнопкодавства в парламенті. Тому було б справедливо і правильно, якби кошти від мого виграного суду в ЄСПЛ платили посадовці, які незаконно позбавили мене депутатського мандата, а не воююча держава. Саме тому, я вирішив ці кошти із моєї фінансової компенсації за рішенням Європейського суду з прав людини направити на підтримку військових нашої армії та принагідно закликаю колишніх народних депутатів, прокурорів, суддів… не ганьбитися своїми судовими позовами до держави щодо своїх захмарних спецпенсій та виплат».

фото: Микола Томенко/Facebook

Нагадаємо, 10 липня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв рішення у справі «Томенко проти України». Судді одноголосно ухвалили, що позбавлення народного депутата Миколи Томенка мандата у 2016 році відбулося з порушенням ст. 3 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.

Зі скаргою до ЄСПЛ Микола Томенко звернувся після того, як 28 липня 2016 року Вищий адміністративний суд відмовив йому у визнанні неправомірним рішення з'їзду «БПП «Солідарність» про позбавлення його депутатського мандата після виходу з фракції, посилаючись на п. 6 ст. 81 Конституції України. ЄСПЛ прийняв цю справу до розгляду в 2017 році.