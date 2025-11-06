Головна Країна Події в Україні
Удар по військових на Дніпропетровщині: 35-та бригада вийшла з заявою

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар

фото: ДСНС

Паралельно з заявою військових вийшло інтерв'ю бійця, який нібито був присутній під час удару

35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського відреагувала на комбінований удар РФ по військовослужбовцях на Дніпропетровщині, який стався 1 листопада, пише «Главком».

На офіційній сторінці бригади зазначено, що наразі відповідні служби комунікують з рідними та проводять організаційні процедури щодо транспортування тіл загиблих бійців.

«Насамперед висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, пораненим – якнайшвидше одужати. Також, продовжуємо сприяти правоохоронним органам з'ясовувати причини трагедії», – сказано в дописі.

Паралельно з заявою військових вийшло інтерв'ю бійця, який нібито був присутній під час удару, для «Суспільного». Свої свідчення він давав для ЗМІ анонімно та розповів подробиці трагедії.

За словами анонімного військового, під час удару загинуло вісім бійців, 40 отримали поранення, ще шестеро – зниклі безвісти. Він розповів, що командування скликало військових на нагородження вже під час тривоги, через декілька хвилин стався удар. Як каже військовий, хтось зі своїх міг передати ворогу координати. 

«Люди мають знати правду. Я просто ставлю на місце дружини своїх побратимів, свою жінку. Або ставлю на місце загиблих хлопців себе. У них рідні взагалі нічого не знають. Їм нічого не кажуть. Бо це просто недбалість командування. Бо тривога вже була. І треба було, щоб у районі десяти кілометрів усі звідти поїхали. Щоб там просто нікого не лишалось», – каже він.

Щодо кількості загиблих та поранених наразі інформація офіційно не підтверджувалась і не спростовувалась.

Нагадаємо, російська терористична армія 1 листопада вдарила по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області. Внаслідок чого загинули військові та цивільні.

Розпочато досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через ворожий обстріл на Дніпропетровщині. За попередньою інформацією, 1 листопада близько 17:00 РФ завдала ракетного удару по місцю базування українських військових.

