Російські FPV-дрони зможуть долітати до великих міст України. Військовий зробив заяву

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
фото: Defense Express

Військовослужбовець вважає, що подібну тенденцію варто очікувати найближчими місяцями

FPV-дрони, якими Росія постійно атакує мирні міста України, зможуть долати відстані до 100 км. Такі зміни очікуються протягом 3-6 місяців, заявляє начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» Ігор Райков. Про це пише «Главком» із посиланням на «Новини.LIVE».

Ігор Райков вважає, що російські FPV-дрони, які запускають із найближчих територій, наприклад Білорусі, незабаром зможуть діставати до великих міст. У зв’язку із цим військовий закликав до зміцнення ППО в столиці та інших містах України.

Також він навів у приклад відео, на якому дрон, підключений за допомогою оптоволоконного кабелю, літає Краматорськом. Експерт вважає, що така система буде застосовуватися частіше, уже за кілька місяців.

 

«Сьогодні це випадковість, не є системою. Але завтра, умовно за три місяці, це вже буде нормою», – сказав Райков. Також він додає, що дистанція відстанню 100-кілометрів не буде для FPV-дронів перешкодою, а цілком реальною ціллю.

Тому Ігор Райков наголошує на посиленні протиповітряної оборони. «Не хочеш опинитися в kill-зоні – готуйся до протидії сьогодні. Києву потрібно нарощувати сили ППО і прагнути збивати хоча б 50 % тих «Шахедів», які зараз летять на місто», – додав військовий.

Нагадаємо, російські дрони на оптоволокні, які останнім часом почали з’являтися в прифронтових районах, дісталися до Краматорська, і це небезпечний прецедент, вважає фахівець зі зв’язку та РЕБ Сергій (Флеш) Бескрестнов. В інтерв’ю «Главкому» експерт пояснив, що саме робить ці БПЛА особливо небезпечними і як змінювати підхід до оборони міст.

Зазначимо, Росія змінила тактику війни: тепер дрони системно атакують не лише військові склади та дороги, а й рухомий транспорт та цивільні об’єкти.

Раніше «Главком» розповідав, як в одній європейській країні помітили невідомий дрон. Тому в Іспанії зупинили щонайменше 12 рейсів та перенаправили до інших аеропортів.

 

 

 

Теги: військові Київ системи ППО дрон

