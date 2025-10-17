Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ засудила 15 полонених бійців «Айдара»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ засудила 15 полонених бійців «Айдара»
Звинувачення проти кожного з полонених було побудоване тільки на тому, що він служив у батальйоні «Айдар»
фото: Південний окружний військовий суд

В окреме провадження виділено звинувачення проти Євгена П'ятигорця

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 15 полонених українців з батальйону «Айдар» до термінів від 15 до 21 року колонії суворого режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Медіазону».

Українських військових визнали винними за статтями «про участь у діяльності терористичної організації, насильницьке захоплення влади та проходження навчання в терористичних цілях (у різних комбінаціях)».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Суддя Кирило Кривцов засудив:

  • Дмитра Федченка до 15 років колонії суворого режиму;
  • Андрія Шоліка, Віталія Крохальова та В'ячеслава Байдюка – до 16 років колонії суворого режиму;
  • Володимира Макаренка та Ігоря Гайоху – до 18 років суворого режиму;
  • Миколу Чуприну, Тараса Радченка, Семена Забайрачного, Сергія Нікітюка, Олександра Таранця та Владислава Єрмолінського – до 20 років суворого режиму;
  • Віталія Грузинова, Романа Недоступа та Сергія Калинченка – до 21 року суворого режиму.

У цій же справі проходили дві жінки – медики Лілія Прутян і Марина Міщенко, які вже повернулися в Україну в рамках обміну полоненими. Звинувачення проти них виділено в окреме провадження, на якому етапі знаходиться його розгляд, невідомо.

Також в окреме провадження виділено звинувачення проти Євгена П'ятигорця, прокуратура ще не запитувала йому термін.

Звинувачення проти кожного з полонених було побудовано тільки на тому, що він служив у батальйоні «Айдар», будь-яких конкретних військових злочинів жодному з підсудних не інкримінували. «Злочинною» обвинувачення називало діяльність не тільки кадрових військових з «Айдара», а й водіїв і навіть медиків – оскільки надання медичної допомоги військовослужбовцям «забезпечувало боєздатність підрозділу і його бойову готовність для виконання поставлених завдань».

Раніше Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону призначив 18 років колонії суворого режиму 33-річному уродженцю міста Запоріжжя Дмитру Ремезу. Росіяни звинуватили захисника нібито в участі у терористичній спільноті та навчанні з метою здійснення терористичної діяльності.

До слова, російський суд засудив двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» до 24 та 26 років позбавлення волі. Їх звинувачують у нібито вбивстві жителів самопроголошеної «ДНР». Як зазначає відомство, снайпер Руслан Орлов і санітар Артем Новіков, у квітні 2022 року перебували в Маріуполі, де нібито розстріляли трьох цивільних чоловіків.

Читайте також:

Теги: військові полон росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава Асоціації українців Молдови Михайло Багас: «Росіяни хотіли б побачити Молдову в ЄС як ще одну Угорщину»
Глава Асоціації українців Молдови: Найвигідніший бізнес на кордоні – вже не наркотики чи цигарки, а ухилянти
21 вересня, 11:45
Вбивство сталося через сварку щодо колишнього нападника збірної Росії Федора Смолова
Росіянин сокирою, ножем і праскою вбив друга з інвалідністю: посварилися через футбол
17 вересня, 16:52
В Молдові немає регіонів, де українці проживали б на 100% компактно, що ускладнює визначення, як саме вони голосували
Українська діаспора – проросійська? Як голосуватимуть українці на виборах в Молдові: прогноз експерта
23 вересня, 08:59
Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-28 FPV-дроном (відео)
Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-28 FPV-дроном (відео)
29 вересня, 11:25
Слідство у справі триває
У Москві затримано контролера держсистеми бронювання авіаквитків
3 жовтня, 10:48
Наразі на підприємстві триває евакуація працівників
Атаковано НПЗ в Орську за 1400 км від кордону України
3 жовтня, 12:04
Трамп на Генасамблеї ООН зробив заяву про Україну і санкції проти РФ
Трамп на Генасамблеї ООН зробив заяву про Україну і санкції проти РФ
23 вересня, 17:50
Сергій Комишан, військовий російської армії, взятий у пoлoн військовими 93-ї бригади Холодний Яр
Українець, який воював за росіян, розповів, як його відправили на штурм Запоріжжя
27 вересня, 19:13
Президент РФС Олександр Дюков залишився членом комітету зі змагань клубних чоловічих команд
Чотири представники Росії потрапили до складів комітетів та комісій ФІФА
9 жовтня, 18:02

Соціум

РФ засудила 15 полонених бійців «Айдара»
РФ засудила 15 полонених бійців «Айдара»
«Росіяни скажуть приємне в обличчя, а потім обдурять», – брат Венса
«Росіяни скажуть приємне в обличчя, а потім обдурять», – брат Венса
Борис Джонсон розповів про свою любов до ChatGPT та зробив неочікувану заяву
Борис Джонсон розповів про свою любов до ChatGPT та зробив неочікувану заяву
Помер українсько-американський письменник Тарнавський
Помер українсько-американський письменник Тарнавський
Помер один із засновників легендарного гурту Kiss
Помер один із засновників легендарного гурту Kiss
Дрони та ракети атакували Сочі (відео)
Дрони та ракети атакували Сочі (відео)

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua