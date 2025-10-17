РФ засудила 15 полонених бійців «Айдара»

Звинувачення проти кожного з полонених було побудоване тільки на тому, що він служив у батальйоні «Айдар»

В окреме провадження виділено звинувачення проти Євгена П'ятигорця

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 15 полонених українців з батальйону «Айдар» до термінів від 15 до 21 року колонії суворого режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Медіазону».

Українських військових визнали винними за статтями «про участь у діяльності терористичної організації, насильницьке захоплення влади та проходження навчання в терористичних цілях (у різних комбінаціях)».

Суддя Кирило Кривцов засудив:

Дмитра Федченка до 15 років колонії суворого режиму;

Андрія Шоліка, Віталія Крохальова та В'ячеслава Байдюка – до 16 років колонії суворого режиму;

Володимира Макаренка та Ігоря Гайоху – до 18 років суворого режиму;

Миколу Чуприну, Тараса Радченка, Семена Забайрачного, Сергія Нікітюка, Олександра Таранця та Владислава Єрмолінського – до 20 років суворого режиму;

Віталія Грузинова, Романа Недоступа та Сергія Калинченка – до 21 року суворого режиму.

У цій же справі проходили дві жінки – медики Лілія Прутян і Марина Міщенко, які вже повернулися в Україну в рамках обміну полоненими. Звинувачення проти них виділено в окреме провадження, на якому етапі знаходиться його розгляд, невідомо.

Також в окреме провадження виділено звинувачення проти Євгена П'ятигорця, прокуратура ще не запитувала йому термін.

Звинувачення проти кожного з полонених було побудовано тільки на тому, що він служив у батальйоні «Айдар», будь-яких конкретних військових злочинів жодному з підсудних не інкримінували. «Злочинною» обвинувачення називало діяльність не тільки кадрових військових з «Айдара», а й водіїв і навіть медиків – оскільки надання медичної допомоги військовослужбовцям «забезпечувало боєздатність підрозділу і його бойову готовність для виконання поставлених завдань».

Раніше Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону призначив 18 років колонії суворого режиму 33-річному уродженцю міста Запоріжжя Дмитру Ремезу. Росіяни звинуватили захисника нібито в участі у терористичній спільноті та навчанні з метою здійснення терористичної діяльності.

До слова, російський суд засудив двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» до 24 та 26 років позбавлення волі. Їх звинувачують у нібито вбивстві жителів самопроголошеної «ДНР». Як зазначає відомство, снайпер Руслан Орлов і санітар Артем Новіков, у квітні 2022 року перебували в Маріуполі, де нібито розстріляли трьох цивільних чоловіків.