Яке релігійне свято відзначається 22 грудня 2025: традиції та молитва

22 грудня за новоюліанським календарем православні віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Анастасії. Це свято нагадує про милосердя, стійкість духу та допомогу тим, хто опинився в біді.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та молитви 22 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої великомучениці Анастасії

Яке релігійне свято відзначається 22 грудня 2025: традиції та молитва фото 1

22 грудня православна церква вшановує святу Анастасію, яка жила в Римі у III столітті. Її вчителем був святий Хрисогон, який заклав у її серце глибоку віру. Анастасія прославилася тим, що таємно відвідувала в’язниці, де тримали християн, годувала їх, перев’язувала рани та викуповувала в’язнів із кайданів, за що її назвали.

Свята Анастасія пройшла через багато випробувань після смерті вчителя та чоловіка-язичника. Вона мандрувала світом, допомагаючи гнаним вірянам. Зрештою її схопили та піддали жорстоким катуванням. Навіть під загрозою смерті вона зберігала потужний спокій і вірність Богу. У 304 році вона прийняла мученицьку смерть, будучи спаленою на вогні, але її тіло залишилося неушкодженим.

Молитви дня

О, багатостраждальна і премудра великомученице Христова Анастасіє! Ти душею на небі біля престолу Господнього перебуваєш, а на землі даною тобі благодаттю різні зцілення здійснюєш. Поглянь милостиво на нас, що просять твоєї допомоги: простягни до Господа святі молитви твої за нас і виблагай нам прощення гріхів наших. Будь нам заступницею у важких випробуваннях, визволи від уз гріховних та зміцни нашу віру потужною благодаттю Божою.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали цей день особливим для жінок, особливо для тих, хто чекає на дитину:

  • Вагітні жінки молилися святій Анастасії про легкі пологи та здоров'я немовляти.
  • У цей день заборонялося бити тварин, щоб не накликати хвороби на дім.
  • Якщо на Анастасію сонце яскраве – січень буде теплим, а якщо похмуро – очікуйте на потужні снігопади.
  • Почути крик ворони цього рнку – до зміни погоди у бік похолодання.

православна церква свято свята календар релігія традиції

