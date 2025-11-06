День десантно-штурмових військ: затверджено нову дату святкування

Свято відзначатиметься 8 листопада

Президент Володимир Зеленський підписав указ про перенесення Дня десантно-штурмових військ ЗСУ з 21 на 8 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави.

«Ушановуючи мужність та героїзм воїнів десантно-штурмових військ Збройних сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою розвитку військових традицій постановляю: установити в Україні День десантно-штурмових військ Збройних сил України, який відзначати щороку 8 листопада. Визнати таким, що втратив чинність, указ президента України від 21 листопада 2017 року № 380/2017 «Про День десантно-штурмових військ Збройних сил України», – йдеться в указі.

Командування десантно-штурмових військ зауважило, що свято відзначатиметься 8 листопада за Новоюліанським календарем. «8 листопада, свято всіх ангелів божих на чолі з Архангелом Михаїлом, невипадково є Днем ДШВ ЗСУ. Святий Михаїл – старший воєначальник небесного воїнства і покровитель військових на землі. За церковними переказами, саме він очолив усіх добрих ангелів, щоб боротися з силами, які повстали проти Бога, і переміг їх», – йдеться у дописі.

Зауважимо, що День десантно-штурмових військ Збройних сил України вшановує героїзм, мужність і відданість воїнів-десантників, які забезпечують безпеку та обороноздатність нашої держави.