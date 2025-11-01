Головна Країна Політика
Зеленський відзначив військових державними нагородами

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський відзначив військових державними нагородами
Зеленський: І памʼятаємо кожного й кожну, хто віддав своє життя заради того, щоб Україна збереглась
фото: скріншот з відео

Президент: «Кожен захисник України – це справді захисник життя»

Президент України Володимир Зеленський відзначив військовослужбовців державними нагородами та наголосив на ролі їхньої стійкості для збереження державності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Кожен захисник України – це справді захисник життя. Кожен, хто береже наші позиції на фронті, береже цим і всю нашу державу. І там, де наші українські позиції дійсно сильні, життя завжди виграє», – заявив Володимир Зеленський.

Президент відзначив військових Сил оборони України орденами «Золота Зірка» та іншими державними нагородами. Окремо він передав нагороди родинам тих Героїв, кому звання присвоєно посмертно.

«Я дякую абсолютно кожному, хто бʼється заради України, дійсно повноцінно виконує бойові завдання, знищує окупанта, захищає своїх побратимів, захищає всіх наших людей. Дякую всім рідним наших героїв за таких синів і доньок, без яких України просто вже не було б», – підкреслив президент.

Володимир Зеленський зауважив, що саме завдяки цій сміливості Україна захистить свою державу та завершить війну, «зберігши незалежність і суверенітет України, всі права нашого українського народу».

«І памʼятаємо кожного й кожну, хто віддав своє життя заради того, щоб Україна збереглась», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Офісу президента.

Перший указ стосується проросійських пропагандистів – 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу.

