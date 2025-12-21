МЗС України закликає міжнародну спільноту допомогти повернути вивезених людей з Сумщини

Сибіга закликав всі держави та міжнародні організації приєднатися до вимоги звільнення українських цивільних осіб

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до міжнародної спільноти з вимогою допомогти повернути 50 цивільних осіб, яких Росія вивезла з прикордонного села Грабовське на Сумщині. Ці люди, переважно літні жінки, були викрадені російськими військовими. Про це повідомив міністр у соціальний мережі, пише «Главком».

«Ми вимагаємо повернути наших цивільних заручників додому. Ці 50 осіб та тисячі інших цивільних, включаючи українських дітей, примусово депортованих до Росії, мають бути повернуті», – заявив Сибіга.

Міністр порівняв дії Росії з терористичними угрупованнями, такими як ІДІЛ, ХАМАС та Боко Харам, наголошуючи на серйозності ситуації. Він закликав всі держави та міжнародні організації приєднатися до вимоги звільнення українських цивільних осіб.

«Цей конкретний воєнний злочин уже розслідується в Україні та має отримати належну відповідь на міжнародному рівні», — додав він.

Сибіга також підкреслив, що цей інцидент ще раз демонструє постійну загрозу для мирних жителів поруч із Росією, і заявив, що Україна потребує справжнього, тривалого миру.

За попередньою інформацією, 18 грудня російські військові незаконно затримали близько 50 мирних мешканців села Грабовське Сумської області. Людей утримували без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а вже 20 грудня їх примусово вивезли на територію Російської Федерації.

Нагадаємо, що, за повідомленням Головного управління комунікацій Збройних сил України, російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське, розташованого на кордоні з РФ у Краснопільській селищній громаді Сумської області.