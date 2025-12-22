22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 22 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

22 грудня в Україні відзначають День енергетика та День працівників дипломатичної служби. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Анастасії. Також цей день відомий як період зимового сонцестояння.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 22 грудня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День енергетика

Це професійне свято всіх працівників енергетичної промисловості. В умовах війни енергетики стали справжніми героями, які під потужними обстрілами відновлюють світло та тепло в оселях українців. Дата обрана не випадково – це найкоротший світловий день у році, коли робота енергетиків є найбільш помітною та важливою.

День працівників дипломатичної служби України

Свято встановлене 2005 року. Воно присвячене дипломатам, які представляють інтереси України на міжнародній арені, зміцнюють коаліцію підтримки та виборюють справедливий мир для нашої держави.

Міжнародні та національні свята

День невисокої людини

День невисокої людини відзначають 22 грудня у США – це подія, яка покликана відзначити людей невисокого зросту, підкреслити їхні сильні сторони та сприяти самоповазі й прийняттю. Дата заснування та автори ініціативи невідомі, день має переважно неформальний характер і популяризувався через інтернет-спільноти. Також деякі ресурси також згадують інші варіанти святкування, але найпоширеніша версія – 22 грудня.

Релігійні свята та їхня історія

День святої великомучениці Анастасії

22 грудня православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Анастасії Узорішительниці. Вона народилася в Римі у знатній родині. Анастасія таємно відвідувала християн у в'язницях, приносила їм їжу, лікувала рани та втішала. Через свою віру та відмову відректися від Христа, вона прийняла мученицьку смерть у IV столітті. Її віра була настільки потужною, що навіть під час страти на вогні вона продовжувала молитися. Свята Анастасія вважається покровителькою в'язнів та вагітних жінок.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Яка погода на Анастасію, такою буде і погода у жовтні;

якщо на дахах звисають довгі бурульки – рік буде врожайним;

хмари пливуть проти вітру – очікуйте на потужний снігопад найближчими днями;

якщо в річці вода стала каламутною – чекайте на швидку відлигу.

Історичні події

69 рік – після тривалої громадянської війни на чолі Римської імперії стає Тіт Флавій Веспасіан, засновник династії Флавіїв;

1216 рік – Папа Римський Гонорій III затверджує орден мандрівних проповідників (домініканців), заснований іспанським ченцем Домініком 1215 року;

1845 рік – у Філадельфії (США) вперше демонструють роботу першого синтезатора голосу, створеного німецьким винахідником Йозефом Фабером;

1882 рік – помічник американського винахідника Томаса Едісона, Едвард Джонсон придумує ялинкову електрогірлянду і прикрашує нею ялинку в себе вдома на Різдво;

1895 рік – німецький фізик Вільгельм Рентґен опромінює руку своєї дружини «Х-променями», отримавши один із перших у світі рентгенівський знімок (найперший за три роки до нього отримав український фізик Іван Пулюй);

1917 рік – очільник уряду Української Народної Республіки Володимир Винниченко підписує розпорядження про створення Генерального секретарства з міжнародних справ;

1917 рік – Мала Рада Української Народної Республіки ухвалює закони про Головну скарбницю та Державний банк України;

1917 рік – у Харкові відбувається заколот проти Української Народної Республіки, проголошено про встановлення більшовицької влади і скликано III екстрений з'їзд рад маріонеткової Донецько-Криворізької Республіки;

1917 рік – Конгрес США вводить у країні «сухий закон»;

1918 рік – у Києві командир Осадного корпусу січових стрільців Євген Коновалець видає наказ про заборону антидержавної агітації;

1941 рік – британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль прибуває до Вашингтона для переговорів з президентом США Франкліном Рузвельтом щодо об'єднання англо-американських зусиль і вироблення спільної стратегії у війні проти Німеччини та Японії;

1947 рік – установчі збори Італії ухвалюють першу республіканську конституцію;

1988 рік – Південно-Африканська Республіка підписує з ООН угоду, згідно з якою здобула незалежність остання в Африці колонія – Намібія;

1989 рік – у Соціалістичній Республіці Румунія перемагає народна революція, спрямована проти режиму Ніколае Чаушеску, до влади приходить Фронт національного порятунку;

1993 рік – Парламент Південно-Африканської Республіки ухвалює тимчасову конституцію, що поклала край політиці апартеїду;

1999 рік – на посту прем'єр-міністра України затверджують колишнього голову Національного банку Віктора Ющенка.

Іменини

День ангела святкують: Анастасія, Федір, Богдан, Дмитро.