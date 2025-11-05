Стало відомо, скільки солдатів КНДР розгорнула поблизу кордону з Україною

Понад 10 тисяч солдатів КНДР розгорнуті поблизу кордону з Україною

Понад 10 тис. північнокорейських військових перебувають на території Росії поблизу кордону з Україною, виконуючи охоронні завдання. Про це повідомляє південнокорейська Національна розвідувальна служба (NIS), пише «Главком».

Крім військовослужбовців, Пхеньян направив до Росії понад тисячу інженерів для участі в операціях з розмінування, а також близько п'ять тисяч будівельників, які беруть участь у відновленні інфраструктури на окупованих територіях. За даними розвідки, їхнє перекидання відбувається поетапно, починаючи з вересня.

У NIS також відзначили, що Північна Корея активно вдосконалює свої військові технології завдяки співпраці з Росією, зокрема системи наведення ракет і безпілотні літальні апарати. Хоча деякі напрями, як-от створення атомних субмарин, міжконтинентальних балістичних ракет та гіперзвукової зброї, поки залишаються на ранніх стадіях розробки.

Зауважимо, що за оцінкою британської розвідки, понад половина військовослужбовців КНДР, які допомагають Росії у війні проти України, могли загинути або отримати поранення під час бойових операцій у Курській області РФ. Це перший зафіксований випадок прямої участі північнокорейських військ у наступальних операціях проти України.

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Росії, у відповідь російський диктатор Путін похвалив північнокорейських солдатів, які воюють проти України.

Варто зазначити, що Північна Корея значно поліпшила можливості своєї армії після шести місяців бойових дій в Україні. Згідно з оцінкою української розвідки, північнокорейська армія вдосконалила точність своїх балістичних ракет, розробила можливості ведення війни за допомогою дронів і прискорила виробництво сучасної зброї за допомогою провідних російських вчених.