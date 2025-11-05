Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Стало відомо, скільки солдатів КНДР розгорнула поблизу кордону з Україною

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, скільки солдатів КНДР розгорнула поблизу кордону з Україною
Північна Корея активно вдосконалює свої військові технології завдяки співпраці з Росією
фото: Reuters

Понад 10 тисяч солдатів КНДР розгорнуті поблизу кордону з Україною

Понад 10 тис. північнокорейських військових перебувають на території Росії поблизу кордону з Україною, виконуючи охоронні завдання. Про це повідомляє південнокорейська Національна розвідувальна служба (NIS), пише «Главком».

Крім військовослужбовців, Пхеньян направив до Росії понад тисячу інженерів для участі в операціях з розмінування, а також близько п'ять тисяч будівельників, які беруть участь у відновленні інфраструктури на окупованих територіях. За даними розвідки, їхнє перекидання відбувається поетапно, починаючи з вересня.

У NIS також відзначили, що Північна Корея активно вдосконалює свої військові технології завдяки співпраці з Росією, зокрема системи наведення ракет і безпілотні літальні апарати. Хоча деякі напрями, як-от створення атомних субмарин, міжконтинентальних балістичних ракет та гіперзвукової зброї, поки залишаються на ранніх стадіях розробки.

Зауважимо, що за оцінкою британської розвідки, понад половина військовослужбовців КНДР, які допомагають Росії у війні проти України, могли загинути або отримати поранення під час бойових операцій у Курській області РФ. Це перший зафіксований випадок прямої участі північнокорейських військ у наступальних операціях проти України. 

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Росії, у відповідь російський диктатор Путін похвалив північнокорейських солдатів, які воюють проти України. 

Варто зазначити, що Північна Корея значно поліпшила можливості своєї армії після шести місяців бойових дій в Україні. Згідно з оцінкою української розвідки, північнокорейська армія вдосконалила точність своїх балістичних ракет, розробила можливості ведення війни за допомогою дронів і прискорила виробництво сучасної зброї за допомогою провідних російських вчених.

Читайте також:

Теги: кордон Курщина Північна Корея військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Студенти виїжджають з України після дозволу чоловікам 18-22 років перетинати кордон
Чи тікають студенти за кордон після відкриття кордонів для чоловіків 18-22? Університети відкрили цифри
8 жовтня, 18:05
У Лондоні невідомі викрали з вантажівки близько трьох тисяч пляшок українського вина
У Лондоні злодії викрали 3 тис. пляшок українського «золота у келиху»
23 жовтня, 18:15
Глава держави подякував за службу й відданість Україні солдатам, сержантам та офіцерам української територіальної оборони
Президент привітав воїнів територіальної оборони з професійним святом
5 жовтня, 16:36
У цивільному житті чоловік захоплювався спортом, різними видами бойових мистецтв
Захищав Україну на Сумському напрямку. Згадаймо Віктора Свиридюка
11 жовтня, 09:00
З 12 жовтня ЄС запроваджує нову біометричну систему контролю
З 12 жовтня ЄС запроваджує нову біометричну систему контролю
11 жовтня, 14:28
ЗСУ вдалось звільнити не лише Малі Щербаки, а ще й Щербаки, прилеглі території й частково Степове
Сили оборони провели контрнаступ на Запорізькому напрямку
12 жовтня, 15:42
Мама та син під час зустрічі у таборі для військовополонених
Полоненого окупанта у табір приїхала провідати мама. Жінка неабияк здивувала мережу
19 жовтня, 22:15
Генштаб сухопутних військ Франції повідомив, коли готовий розгорнути війська в Україні
Генштаб сухопутних військ Франції повідомив, коли готовий розгорнути війська в Україні
24 жовтня, 21:51
Начальник головного управління Міграційної служби в Закарпатській області щонайменше п’ять разів міг їздити відпочивати за кордон
Відпочинок з сімʼєю замість закордонних відряджень. Головний міграційник Закарпаття втрапив у скандал
Вчора, 12:35

Суспільство

У Харкові таксист відмовився обслуговувати пасажирку українською: яке покарання отримав
У Харкові таксист відмовився обслуговувати пасажирку українською: яке покарання отримав
Ідентифікація для пенсіонерів – хто й коли має пройти, щоб не втратити виплати
Ідентифікація для пенсіонерів – хто й коли має пройти, щоб не втратити виплати
Стало відомо, скільки солдатів КНДР розгорнула поблизу кордону з Україною
Стало відомо, скільки солдатів КНДР розгорнула поблизу кордону з Україною
У російському Орлі пролунали вибухи: під ударом ТЕЦ
У російському Орлі пролунали вибухи: під ударом ТЕЦ
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ
Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua