Експерт із засобів мікромобільності: Електросамокатам точно не місце на тротуарах

Лепявко: «Цікавим є досвід Гайд-парку у Лондоні: там можна пересуватися велосипедами чи самокатами лише центральною алеєю, де є велодоріжка»

Лепявко: «Пріоритет пішохода має бути однозначний»

Електросамокати, які заполонили вулиці українських міст, не повинні займати місце на тротуарах, центральні вулиці міста чи паркові зони, де люди прогулюються. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» озвучив координатор адвокації та безпеки руху U-Сycle – Асоціації велосипедистів Києва, автор дослідження «Біла книга мікромобільності» Богдан Лепявко.

«Точно не місце на завантажених тротуарах. Не місце на таких вулицях, як Хрещатик, чи на вузеньких тротуарах Подолу. У таких зонах пріоритет пішохода має бути однозначний. Крім того, вільною від засобів мікромобільності зоною мають бути парки. У багатьох країнах у парках заборонені велосипеди, відтак і самокати, яких фактично прирівняли до велосипедів», – наголосив експерт.

На підтвердження своїх слів, Лепявко навів приклад Лондона, де чітко стежать за дотриманням правил пересування самокатів чи велосипедів.

«Цікавим є досвід Гайд-парку у Лондоні: там можна пересуватися велосипедами чи самокатами лише центральною алеєю, де є велодоріжка. Уточню, що це великий парк, він розміщений між різними районами Лондона, його об'їжджати навколо парку доволі далеко на велосипеді, він чималенький. Однак у бік жодної алеї не можна звертати, там всюди висять знаки. Поліція за цим стежить. По суті, парки – це великі пішохідні зони, це такі місця, де люди можуть відпустити свою дитину побігати або собаку. У таких зонах людина взагалі має відчувати себе в повній безпеці. Якщо вона іде та слухає музику чи на ходу читає газету, і тут повз неї проноситься самокат, це спричиняє дискомфорт – парк начебто втрачає свої функції», – уточнив Лепявко.

Якщо брати до уваги досвід європейських країн, то там самокатам заборонений рух тротуарами. «Майже у всіх країнах Європи рух тротуарами самокатам заборонений. Звісно, за кожним самокатником ніхто не ганяється, але, принаймні, у перелічених вами зонах контроль є: поліцейські можуть робити зауваження, штрафувати», – зазначив Лепявко.

Експерт також вважає, що потрібно встановлювати віковий ценз на користування електричними засобами пересування. «В усіх країнах, де засоби мікромобільності вже потрапили у законодавче поле, існують вікові обмеження. Зазвичай вони такі ж, як і для велосипедів… Важливим моментом є те, що засоби мікромобільності мають свою класифікацію з огляду на потужність. У більшості країн є верхня межа потужності: від 250 Вт у Швеції до 1 кВт в Естонії. Потужніші пристрої вже прирівнюються до мопедів, відповідно для керування ними потрібне водійське посвідчення. Щоб зорієнтуватися: прокатні самокати, які ми в Києві бачимо, мають потужність від 300 Вт до 500 Вт. При цьому вони можуть доволі швидко їздити: до 35 км на год, однак у Києві запроваджено обмеження – до 20 км на год», – наголосив Лепявко.

До слова, засновник компанії Bolt зявив, що кияни сприйняли електросамокати швидше і краще, ніж багато міст Європи.

Нагадаємо, що в Україні розробили правила для самокатів. Законопроєктом пропонується прирівняти водіїв новітнього електричного транспорту до учасників дорожнього руху.

Також компанія Bolt вирішила запустити в Україні нову соціальну ініціативу в межах Світового тижня мікромобільності. Її мета ― пояснити користувачам електросамокатів правила пересування на цьому транспортному засобі. У перспективі це допоможе запобігти виникненню інцидентів на вулицях і дорогах великих міст України, які останнім часом трапляються чи не щодня.

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