Експерт розказав, як боротися з обслуговуванням російською

На початку жовтня Київрада ухвалила постанову про меню українською в усіх закладах громадського харчування

Заступник голови Координаційної ради з питань застосування української мови в усіх сферах суспільного життя при Міністерстві культури Тарас Марусик розказав у інтерв’ю «Главкому», як можна боротися з обслуговуванням російською мовою. «На початку жовтня Київрада ухвалила постанову про меню українською в усіх



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Фото: Станіслав Груздєв Експерт з мовних питань Тарас Марусик

На початку жовтня Київрада ухвалила постанову про меню українською в усіх закладах громадського харчування

Заступник голови Координаційної ради з питань застосування української мови в усіх сферах суспільного життя при Міністерстві культури Тарас Марусик розказав у інтерв’ю «Главкому», як можна боротися з обслуговуванням російською мовою.

«На початку жовтня Київрада ухвалила постанову про меню українською в усіх закладах громадського харчування. Один мій знайомий дипломат так українізував кафе біля Львівської площі: він приніс із собою роздруківку цієї постанови, показав її персоналові і власниці закладу. Подіяло», — розказав Марусик.

Громадський активіст зазначає, що у Києві ситуація з цим значно краща, ніж, наприклад, у Харкові: «У кінці травня минулого року я був у кількох харківських кафе – там обслуговували російською. На моє прохання звертатися до мене державною мовою я чув відповіді на кшталт: «Ми стараємося, бачите, у нас тут прапор висить»».

За словами Марусика, у Києві ж зараз просто «гаряча фаза». «Люди добиваються обслуговування українською, — говорить активіст. — Мене особисто одна касирка у «Сільпо» відмовилась обслуговувати державною мовою. Мені сказали, що вона вже написала заяву на звільнення. Але через кілька місяців я знову її побачив».

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Тарас Марусик: Лариса Ніцой хоче у Верховну Раду і для цього використовує мовне питання.