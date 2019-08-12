Епіфаній пояснив ставлення церкви до гаджетів та інтернету



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не комп’ютер важливий, а те, що за його допомогою можна зробити, не телефон, а те, що за його допомогою можна сказати, не інтернет, а те, що через нього можна донести, - Епіфаній

Українська церква послуговується «різними сучасними технологіями для того, щоби виконувати власну головну місію – нести Слово Боже та допомагати людям» - предстоятель ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній пояснив, що прагне аби «наша Церква була відкритою, сучасною та доступною для усіх вірян». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Митрополит Епіфаній зазначив, що Українська церква послуговується «різними сучасними технологіями для того, щоби виконувати власну головну місію – нести Слово Боже та допомагати людям».

Водночас предстоятель Єдиної церкви наголосив, що варто «розрізняти: що є головним, а що – похідним, що є змістом, а що – формою, що є метою, а що – засобом її досягнення».

«Не комп’ютер важливий, а те, що за його допомогою можна зробити, не телефон, а те, що за його допомогою можна сказати, не інтернет, а те, що через нього можна донести», - написав Епіфаній.

Предстоятель Української церкви зазначив, що сьогодення неможливо уявити без інформаційних технологій, інтернету, сучасних комунікацій тощо.

«Вони покликані допомагати нам розвиватися, дізнаватися більше, бачити ширше, чути детальніше, аналізувати, а отже – ми не повинні нехтувати такими можливостями», - вважає Епіфаній.

За словами очільника Української церкви, «ми прагнемо, щоб не лише у храмах, а й незалежно від місця перебування – чи на нашому сайті, чи на сторінках соціальних мереж, чи на шпальтах нашої газети – вірянам було духовно затишно разом з усіма братами і сестрами – єдиною помісною автокефальною Православною церквою України!»