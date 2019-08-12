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    Суспільство

    Епіфаній пояснив ставлення церкви до гаджетів та інтернету

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    Не комп&rsquo;ютер важливий, а те, що за його допомогою можна зробити, не телефон, а те, що за його допомогою можна сказати, не інтернет, а те, що через нього можна донести, - Епіфаній - Епіфаній пояснив ставлення церкви до гаджетів та інтернету
    Не комп’ютер важливий, а те, що за його допомогою можна зробити, не телефон, а те, що за його допомогою можна сказати, не інтернет, а те, що через нього можна донести, - Епіфаній

    Українська церква послуговується «різними сучасними технологіями для того, щоби виконувати власну головну місію – нести Слово Боже та допомагати людям» - предстоятель ПЦУ

    Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній пояснив, що прагне аби «наша Церква була відкритою, сучасною та доступною для усіх вірян». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    Митрополит Епіфаній зазначив, що Українська церква послуговується «різними сучасними технологіями для того, щоби виконувати власну головну місію – нести Слово Боже та допомагати людям».

    Водночас предстоятель Єдиної церкви наголосив, що варто «розрізняти: що є головним, а що – похідним, що є змістом, а що – формою, що є метою, а що – засобом її досягнення».

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    «Не комп’ютер важливий, а те, що за його допомогою можна зробити, не телефон, а те, що за його допомогою можна сказати, не інтернет, а те, що через нього можна донести», - написав Епіфаній.

    Предстоятель Української церкви зазначив, що сьогодення неможливо уявити без інформаційних технологій, інтернету, сучасних комунікацій тощо.

    «Вони покликані допомагати нам розвиватися, дізнаватися більше, бачити ширше, чути детальніше, аналізувати, а отже – ми не повинні нехтувати такими можливостями», - вважає Епіфаній.

    За словами очільника Української церкви, «ми прагнемо, щоб не лише у храмах, а й незалежно від місця перебування – чи на нашому сайті, чи на сторінках соціальних мереж, чи на шпальтах нашої газети – вірянам було духовно затишно разом з усіма братами і сестрами – єдиною помісною автокефальною Православною церквою України!»

     

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