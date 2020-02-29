Фахівці розповіли, які автомобілі складно продати



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Низьким попитом користуються автомобілі таких брендів як DS і Genesis та старі гібриди

На ринку машин з пробігом низьким попитом користуються автомобілі маловідомих брендів

Рано чи пізно у кожного автомобіліста настає така пора, коли доводиться продавати свою машину. Однак у деяких це виходить швидко, а у інших – не дуже. На вторинному ринку дуже часто змінюються смаки покупців – то затребувані одні комплектації і моделі, то інші. Але є кілька автомобілів, які складно перепродати, повідомляє Uamotors.

Навіть у шанувальників певної марки і моделі бувають свої переваги. Наприклад, часто машина з «автоматом» перепродається краще, ніж модифікація з механічною трансмісією. Це можна спостерігати на прикладі Suzuki Grand Vitara. Ще один особливий випадок – преміальні авто. Вони не по кишені багатьом, тому сильно втрачають в ціні. Але любителі таких машин не звикли їздити на позичених авто. Як приклад – великий ринок уживаних Mercedes-Benz GL.

Досить складно продаються і модифікації Nissan Qashqai з варіатором CVT і з 115-сильним турбомотором об’ємом 1,2 літра або, наприклад, Volkswagen Tiguan з 1,4-літровим агрегатом. В цьому випадку потенційних покупців відлякує роботизована трансмісія і невеликий об’єм двигуна.

Також є стереотипи щодо деяких силових агрегатів, наприклад, на BMW X6 встановлений 4,4-літровий бітурбований бензиновий двигун серії N63. Серед автомобілістів такий агрегат «прославився» своєю ненадійністю.

Фахівці розповіли, що на ринку машин з пробігом низьким попитом користуються автомобілі маловідомих брендів, наприклад, таких як DS і Genesis. Крім того, невеликим попитом користуються старі гібриди.

Нагадаємо, у Києві помітили Tesla Cybertrack, який ще не з’явився у продажу.

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