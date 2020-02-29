У Києві помітили Tesla Cybertrack, який ще не з’явився у продажу (фото)



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«Саморобний» електромобіль Tesla Cybertrack у Києві

Електромобіль відвезли на евакуаторі з Хрещатика

У Києві помітили броньований електромобіль Tesla Cybertrack – при тому, що «пікап майбутнього» ще не з'явився в продажу.

Жителі і гості столиці активно фотографували пікап та ділилися знімками в мережі. На фото видно, як Cybertrack на евакуаторі підвозять через Бессарабську площу на Хрещатик. Юзери навіть пожартували з цього приводу, що авто Маска евакуювали за неправильну парковку.

Але киян чекало розчарування - як виявилося, пікап майбутнього був всього лише копією, а його поява пов'язана з проведенням у Києві фіналу змагання з комп'ютерної гри Dota 2 під назвою WePlay! Tug of War: Mad Moon. На авто ефектно з'явилися учасники цього турніру, повідомляє «Автоцентр».

«Варто зазначити, що епатажний Tesla Cybertruck вдалося відтворити з високою точністю. Проте уважний погляд допоможе розпізнати підробку», - зазначається в матеріалі.

Cybertruck має вийти на ринок у 2021 році. Приблизна вартість задньоприводної моделі в базовій комплектації складе 39 900 доларів, а повноприводної - від 49 900 доларів. Пікап в залежності від моделі на одному заряді зможе проїжджати від 400 до 800 км.