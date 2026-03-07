«Укрзалізниця» змінює маршрути низки поїздів через масовану атаку РФ

У компанії зазначили, що під час нічної атаки вдалося уникнути серйозних наслідків

Затримки можливі на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині

Унаслідок масованої російської атаки та пошкодження залізничної інфраструктури частина поїздів «Укрзалізниці» вимушено змінює маршрути. Про це повідомила пресслужба компанії, пише «Главком».

«В результаті масованої ворожої атаки та пошкоджень залізничної інфраструктури низка поїздів Укрзалізниці на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині вимушено змінюють маршрути», – йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» повідомили, що на знеструмлені ділянки вже направили резервні тепловози, а також розпочали огляд і ремонт пошкодженої інфраструктури.

Водночас у компанії зазначили, що під час нічної атаки вдалося уникнути серйозних наслідків.

«Нашим моніторинговим групам вдалося убезпечити десятки пасажирських поїздів від понад сотні дронів та ракет. Перепрошуємо за вимушені зупинки та декілька нічних евакуацій – найгіршого вдалося уникнути за рахунок злагодженої роботи залізничників та вправності Сил Оборони», – повідомили в «Укрзалізниці».

Зауважимо, що цієї ночі окупанти атакували балістикою Харків. У Харкові внаслідок російського ракетного удару зруйновано житловий будинок у Київському районі. Через атаку зросла кількість постраждалих та загиблих. Наразі відомо щонайменше про 10 поранених, серед яких троє дітей. Двоє людей загинули.

У ніч на 7 березня у Києві та області прогриміла серія потужних вибухів. Окупанти завдали ударів по столиці ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Також у місті Новодністровськ цієї ночі пролунали вибухи під час ворожої атаки крилатими ракетами та ударними безпілотниками.