Фінансова програма для українців у Польщі: можна отримати допомогу на придбання ліків

Лікарські засоби можна буде придбати на суму до 500 злотих

У Польщі українцям, які після 24 лютого перетнули кордон, доступна програма фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine. Про це повідомляє Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій України у фейсбук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для того, щоб приєднатися до програми, потрібно обов’язково мати документ, який підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL.

Подати заявку на допомогу можна на сайті Health4Ukraine, залишивши електронну адресу. Після цього вам напишуть і докладно повідомлять про подальші дії для реєстрації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Далі заявку розглядатимуть. У результаті учасник отримає індивідуальний штрих-код, за допомогою якого можна буде придбати лікарські засоби на суму до 500 злотих.

До слова, нещодавно обов’язковою умовою для перебування громадянина України у Польщі стала наявність статусу PESEL UKR. Крім того, українцям, які перебувають у місцях колективного проживання, потрібно буде платити 50% від вартості.