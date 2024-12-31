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Фірма столичного забудовника Вавриша зніматиме кіно за державні кошти

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Фірма столичного забудовника Вавриша зніматиме кіно за державні кошти
Загальний бюджет стрічки складає 11,8 млн грн.
фото: Економічна правда

Держава на половину покриє витрати, необхідні на виробництво стрічки про Бабеля

ТОВ «Одеса фільм Продакшн» відомого столичного забудовника Андрія Вавриша одержало 5,9 млн грн від держави на виробництво серіалу «Фільма для НЕПмана». Про це йдеться у публікації «Главкома» «Пів мільярда – на кіно. Кого пустили у державний «Голівуд».

Стрічка розповідатиме про письменників Ісаака Бабеля і Юрія Яновського з Одеської кінофабрики, які борються за глядача з московським Совкіно; всього буде чотири серії по 42 хв. кожна.

Автором сценарію виступив письменник Андрій Кокотюха, режисером – Бата Недич. Загальний бюджет стрічки складає 11,8 млн грн.Крім цього, держава також надала підтримку на виробництво інших серіалів. Наприклад:

20 млн грн одержало ТОВ «Ліберті продакшн» на серіал «Бойко» (про історію вигаданого відділу НБР (Надзвичайне бюро розслідувань), створеного для розслідування найскладніших та найрезонансніших вбивств. Очолює відділ ветеран з біонічним протезом ноги та броньованим серцем; всього автори знімуть (12 серій по 45 хв. кожна);

11,8 млн грн ТОВ «Ваверка Продакшн» сім’ї олігарха Віктора Пінчука на серіал «Кохання та полум’я» (про історичні постаті в державотворенні України, сучасних героїв українського народу; всього 16 серій);

9 млн грн ТОВ «Далі буде філмз» на серіал «Прикордонники» (про курсантів Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького: від здачі вступного іспиту і до військових дій на українському кордоні під час повномасштабного вторгнення; всього 24 серії по 25 хв. кожна).

Як відомо, у жовтні 2024 року Кабмін затвердив новий склад Ради з державної підтримки кінематографії при Держкіно. Головою було обрано продюсера Андрія Осіпова. Він досі очолює Одеську кіностудію, яка належить київському забудовнику («Сага девелопмент») Андрію Вавришу.

Нагадаємо, що Ірма Вітовська зазначила, що наразі про війну потрібно знімати стрічки будь-якого жанру, однак команда повинна бути висококласною, адже відтворення подій може бути болісною для багатьох українців.

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Теги: Держбюджет кіно Андрій Вавриш

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