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Коли Путін поїде до Туреччини? Ердоган розкрив подробиці зустрічі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Коли Путін поїде до Туреччини? Ердоган розкрив подробиці зустрічі
Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін
фото: Sputnik

Міністр закордонних справ Туреччини невдовзі може відвідати Росію

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує особисто обговорити поновлення Чорноморської зернової ініціативи з російським диктатором Володимиром Путіним у вересні, якщо з'явиться така можливість. Про це заявив турецький лідер, передає Anadolu.

Ердоган заявив, що розраховує на зустріч із Путіним у вересні, якщо це дозволятиме щільний графік. Політики обговорюватимуть, зокрема, майбутнє зернової угоди. 

«У вересні відбудеться зустріч G20 в Індії та засідання Генеральної асамблеї ООН у США. Якщо з таким щільним графіком буде така нагода, ми з Путіним зустрінемося особисто», – відзначив Ердоган.

Однак турецький президент не уточнив, де саме можуть відбутися переговори з російським диктатором, хоча очікувалося, що це відбудеться в Анкарі.

Також Ердоган поінформував, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан невдовзі може відвідати Росію. 

Нагадаємо, що нещодавно турецька преса повідомляла, що переговори Ердогана та Путіна відбудуться наприкінці серпня-початку вересня. При цьому не виключалося, що турецький лідер завітає до Росії. А турецька газета Milliyet стверджувала, що Анкара активізувала дипломатичну роботу, розраховуючи на візит Путіна до Туреччини найближчим часом.

Як відомо, Ердоган заявив, що має намір відродити зернову угоду в «розширеному масштабі», закликавши західні країни допомогти перетворити цю ініціативу на основу припинення вогню між Росією та Україною. 

До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав Єрдогана «єдиною у світі людиною», яка, на його думку, може переконати Росію повернутися до зернової угоди та дозволяла б безпечно вивозити українське зерно з чорноморських портів. 

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Теги: Реджеп Таїп Ердоган путін переговори

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