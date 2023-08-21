Коли Путін поїде до Туреччини? Ердоган розкрив подробиці зустрічі

Міністр закордонних справ Туреччини невдовзі може відвідати Росію

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує особисто обговорити поновлення Чорноморської зернової ініціативи з російським диктатором Володимиром Путіним у вересні, якщо з'явиться така можливість. Про це заявив турецький лідер, передає Anadolu.

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Ердоган заявив, що розраховує на зустріч із Путіним у вересні, якщо це дозволятиме щільний графік. Політики обговорюватимуть, зокрема, майбутнє зернової угоди.

«У вересні відбудеться зустріч G20 в Індії та засідання Генеральної асамблеї ООН у США. Якщо з таким щільним графіком буде така нагода, ми з Путіним зустрінемося особисто», – відзначив Ердоган.

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Однак турецький президент не уточнив, де саме можуть відбутися переговори з російським диктатором, хоча очікувалося, що це відбудеться в Анкарі.

Також Ердоган поінформував, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан невдовзі може відвідати Росію.

Нагадаємо, що нещодавно турецька преса повідомляла, що переговори Ердогана та Путіна відбудуться наприкінці серпня-початку вересня. При цьому не виключалося, що турецький лідер завітає до Росії. А турецька газета Milliyet стверджувала, що Анкара активізувала дипломатичну роботу, розраховуючи на візит Путіна до Туреччини найближчим часом.

Як відомо, Ердоган заявив, що має намір відродити зернову угоду в «розширеному масштабі», закликавши західні країни допомогти перетворити цю ініціативу на основу припинення вогню між Росією та Україною.

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До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав Єрдогана «єдиною у світі людиною», яка, на його думку, може переконати Росію повернутися до зернової угоди та дозволяла б безпечно вивозити українське зерно з чорноморських портів.