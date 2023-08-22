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Ердоган зібрався на переговори до Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ердоган зібрався на переговори до Путіна
фото з відкритих джерел

Туреччина виступає проти нового альтернативного маршруту для «зернового коридору» без участі Росії

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір відвідати Росію для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Yeni Şafak.

Згідно з інформацією ЗМІ, отриманою з президентських джерел, майбутній візит Ердогана до Росії має критичне значення для продовження «зернової угоди».

При цьому медіа повідомляє, що Туреччина виступає проти нового альтернативного маршруту для «зернового коридору» без участі Росії.

«Він (Ердоган – «Главком») думає, що якось можна знайти точку згоди», – сказали джерела видання.

Раніше повідомлялося, що Ердоган планує особисто обговорити поновлення Чорноморської зернової ініціативи з російським диктатором Володимиром Путіним у вересні, якщо з'явиться така можливість. 

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Теги: путін Реджеп Таїп Ердоган переговори Туреччина

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